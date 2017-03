Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy dobásra készül az MNB - mutatjuk, kik járhatnak jól

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) két hónapot szán a "fogyasztóbarát lakáshitel" minősítésről szóló konzultációkra, és ezután alakítja ki végleges javaslatát a programról - közölte Binder István felügyeleti szóvivő az M1-en.

A jegybank csütörtökön jelentette be, hogy a kamatfelárak csökkentése és a hiteltermékek átláthatóságának növelése érdekében alkotja meg az új minősítést, amit csak a feltételeknek megfelelő banki lakáshiteltermékek nyerhetnek el. A minősítés bevezetésével egységes feltételrendszerű, átlátható, összehasonlítható, kedvező árazású lakáshitelek terjedhetnek el a piacon - írták.

Binder István vasárnap elmondta, hogy az MNB a bankokkal és a fogyasztói érdekképviseletekkel is egyeztet, az ő javaslataikat is be kívánja építeni a programba - írja az MTI.

A szóvivő úgy vélekedett, hogy ha egy bank bekapcsolódik a programba, az hosszú távon megtérül, mert nő az ügyfelek bizalma, így több lakáshitelt tud kihelyezni, és ezáltal jobbak lesznek a nyereségszámai is.

A minősítésnél az átlátható, a jelenleginél alacsonyabb kockázati kamatfelárú termékek biztosítása mellett azt várják el a bankoktól, hogy az adós élethelyzetének esetleges megváltozására fogyasztóbarát módon reagáljanak, és a hitelkiváltás is egyszerű legyen - közölte Binder István.