Nagy drágulás jöhet a cukrászdákban

Többszörösére drágult a vanília, az egyik legfontosabb sütemény- és fagylaltalapanyag, miután egy vihar elpusztította a madagaszkári ültetvények harmadát - írja a 444.hu.

Szász Péter, 2017. június 13. kedd, 09:47

Madagaszkár a világ legnagyobb vaníliatermelője, 2014-es adatok szerint a világ vaníliaellátásnak 48 százaléka, 2016-ban pedig egyes becslések szerint a 80 százaléka a szigetről érkezett - olvasható a portálon.

Ezeknek az ültetvényeknek a 30 százalékát pusztította el márciusban a Enawo ciklon. A helyenként 270 kilométer per órás széllel járó viharban több mint 50 ember halt meg, és több mint százezren váltak hajléktalanná.

A pusztítás következtében a világ vaníliakínálata negyedével csökkenhet. A 2016-os szárazságok miatt eleve magasan lévő vaníliaárak még tovább kúsztak.

Néhány éve még 20-50 dollárért is meg lehetett venni a vanília kilóját, ez az összeg most 600 dollár körül van, de van termelő, amelyik már 1000-1100 dollárt is elkér.

A FAO már egy évvel korábban is írt a vanília drágulásáról.

(A címlapkép forrása: Pixabay)