Nagy fogás: 700 milliót próbált elcsalni a magyar cég

Több mint hétszázmillió forintos bevétel eltitkolásával gyanúsít a NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága egy gumiabronccsal kereskedő céget, melyet Komárom-Esztergom megyében jegyeztek be, de Pest megyében működött - tájékoztatta Hideg-Göblyös Rita, a szervezet sajtóreferense kedden az MTI-t.

A társaság az EU-n kívülről is szerzett be gumiabroncsokat, amelyeket Magyarországon értékesített. Az elkövetők a bevételt fiktív - az általuk létrehozott cégláncolat társaságai által fém alkatrészekről kiállított - számlákkal akarták eltüntetni. A gyanú szerint a vállalkozás könyvelője is tudta, hogy a számlák valótlan üzletről szólnak. (Nem elég az áfacsökkentés a tejtermelőknek.)

Az ügyben bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás miatt indult a nyomozás. A könyvelővel együtt három ember előzetes letartóztatását rendelte el a bíróság. Az államnak okozott kár megtérülésére 1,6 milliárd forint értékben zárolták a cég árukészletét, valamint 24 millió forint készpénzt és számlapénzt is lefoglaltak.