Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy jövő előtt áll ez a növény

Az elmúlt években folyamatosan nőtt a cirokfélék termőterülete Magyarországon. Az évente mintegy 20 ezer hektáron - elsősorban takarmányozási, kisebb arányban élelmiszeripari célra - vetett növénycsoport termesztése a jövőben újabb lendületet vehet, ugyanis várhatóan az Európai Unió is támogatni fogja a gazdálkodókat.

Európa több mint háromszáz ciroktermesztéssel foglalkozó szakembere nemrégiben Bukarestben tanácskozott. A rendezvény legfontosabb híre az volt, hogy Brüsszel is támogatni fogja a cirokfélék termesztését, és ez a hazai gazdálkodók számára is nagyobb lehetőségeket teremthet - mondta Feczák János, a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökségi tagja.

A cirokfélék viszonylag kevéssé ismert, de nagyon jó termőképességű növények. A vizet jobban hasznosító cirokfajták a kukoricához képest könnyebben, kedvezőbb költséggel termeszthetőek, és különösen aszályos években képesek kiugró teljesítményekre. Termésátlaga a kukoricáéhoz hasonló, az új nemesítésű intenzív hibridekkel pedig akár 12 tonna is betakarítható egy hektárról.

A világ ötödik legnagyobb gabonanövényének vetésterülete Magyarországon is folyamatosan nő, ma mintegy 20-22 ezer hektárra tehető. Ennek harmadán silócirok (képünkön) és szudáni fű terem, kétharmadán pedig az elmúlt években jelentősen felfutó szemescirkot termesztenek a gazdálkodók. Az évente betakarított 45-50 ezer tonna mennyiségből 30-40 ezer tonnát - főként Belgiumba, Hollandiába és Skandináviába - exportálnak. A cirok termésmennyisége alapján Európában első helyen Franciaország áll, a második Olaszország, Magyarország pedig a harmadik. Világszinten az USA, Nigéria és India áll az élen.

A piacon is jelentős igény mutatkozik a korszerű cirokhibridekre. Mivel az új nemesítésű modern hibrideknek nincs vagy nagyon alacsony a tannintartalma (csersav), így az állattenyésztésben is jól hasznosíthatóak. Ázsiában például a legfontosabb baromfitakarmánynak számítanak. A tanninmentes cirokkal száz százalékban ki lehet váltani a kukoricát. A növény bioetanol gyártásához, biogáz előállításához is felhasználható - sorolta Feczák János.

A cirok beltartalmát tekintve az árpához hasonlít, magas a fehérje és az ásványi anyag tartalma. Ma már egyre növekvő mértékű felhasználás tapasztalható az élelmiszeriparban is. Fokozódik az érdeklődés a magyar vonatkozású Pop Cirok és cirok liszt iránt, mely utóbbi a gluténmentes élelmiszerek fontos alapanyaga lehet.

A magyar piac legnagyobb gondja a kiszámíthatatlanság. Jelenleg nincs olyan vállalkozás, amely a készleteket finanszírozná, így előfordulhat, hogy a hirtelen megnövekvő igények kielégítésére nincsenek azonnal mozgósítható nagyobb volumenű vetőmagkészletek - fogalmazott a Vetőmag Szövetség elnökségi tagja.