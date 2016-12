Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy Orbán-interjú jelent meg: a kormányátalakítás is szóba került

Magyarország stabil sziget a forrongó nyugati világban - jelentette ki a miniszterelnök a fideszközeli kézbe került Mediaworks regionális lapcsaládjának adott, szombaton megjelent interjújában.

Orbán Viktor úgy látja, ez az ünnep más lesz, mert arra még nem volt példa, hogy "Európa szívében keresztényeket gyilkoljanak karácsonykor", hozzátéve: "minden részvétünk és együttérzésünk a németeké".

Jól látható, hogy semmi sem maradhat úgy migránsügyben, ahogy eddig volt, Brüsszelnek változtatnia kell. Azokat, akik illegálisan jöttek be Európába, vissza kell szállítani, a határokat meg kell védeni, a beáramlást meg kell szüntetni - mondta.

Egy éve senki sem hitte volna, hogy az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból és Amerikában a "Clinton-klán, a hagyományos amerikai baloldali értelmiség pártja" kiesik a hatalomból - fogalmazott.

A világ két mintademokráciájában valójában lázadás megy végbe, ami folytatódni fog, 2017 sok európai demokráciában "a lázadás éve" lesz. Magyarország azért "stabil sziget" a forrongó nyugati világban, mert "mi kikértük az emberek véleményét, és az illegális bevándorlással szemben 2015-ben és 2016-ban is megvédtük az országot" - hangoztatta.

Orbán Viktor egyetértett a felvetéssel, amely szerint a lázadások egyik oka, hogy "lassan vége lesz az amerikai álom alapgondolatának", annak, hogy mindenki képes a saját erejéből jobbá tenni az életét.

"Vége az európai álomnak is" - tette hozzá. Jelezte: Nyugat-Európában korábban arról kellett dönteni, hogy a többletpénzeket miként osszák szét jóléti intézkedésekre, ma már a megszorítás "életérzése" a természetes.

Kitért arra is, hogy Nyugat-Európa évtizedek óta fogad bevándorlókat, de a beilleszkedésük "nyilvánvalóan kudarc". Azt mondta: több nyugat-európai városban már nincs biztonságérzetük az embereknek, elszaporodtak a bűncselekmények, nő a terrorveszély, ami megrázza a nyugati világ önbizalmát, önbecsülését. Összegzése szerint a gazdasági lassulás, a bűnözés, a terror, a migráció, a döntésképtelenség és az őszintétlen beszéd összeadódik a nyugati világban, és erre nem találtak választ a vezetők.

Úgy fogalmazott: "keleti származású nép vagyunk, de a nyugati világhoz tartozunk". Ezért az ország érdekelt a Nyugat és egy olyan Európa sikerében, amely "nem akar minket átalakítani, tudomásul veszi, sőt tiszteli, hogy magyarok vagyunk és azok is maradunk". Nem kell mindent átvenni Nyugat-Európától, határozottan nemet kell mondani mindarra, ami rossz. "Nemet fogunk mondani akkor is", amikor Brüsszel vissza akarja vonatni a magyar rezsicsökkentést - jelentette ki.

Hangsúlyozta: 2017-ben az a legfontosabb cél, hogy mindenkinek megérje dolgozni Magyarországon. Amíg az ember csak azért küzd, hogy legyen munkája, el tudja tartani a családját, nem érezheti magát győztesnek. Amikor elkezd jobban keresni, és látja, hogy megéri dolgozni, akkor ráébred, hogy győztes ország polgára - mondta a miniszterelnök. Hozzáfűzte: a kormány azért csökkenti a munkáltatókat terhelő adókat, hogy emelkedhessenek a bérek.

Úgy fogalmazott: "óvatos duhaj vagyok, konzervatív módon tervezek", mert ez pénzügyi és gazdasági biztonságot jelent az országnak, ezért csak annyit ígérhet biztosan, hogy az ország jövőre "töretlenül fejlődni fog". Hozzátette ugyanakkor: a dolgok könnyen alakulhatnak úgy, hogy az ország jobban teljesít a vártnál, nagyobbat léphet mindenki előre 2017-ben, mint az a mostani mértéktartó becslésekből következik.

"Hosszú évtizedekig arra neveltek bennünket, hogy a magyarok vereségre ítélt nép" - mondta. Sokan gondolják ma is, hogy ha valami történik a világban, az Magyarországnak rossz lesz, és ha valami jó történik az országgal, azt inkább a szerencsének köszönhetjük. Ennek a megváltoztatása a legnagyobb feladat - mondta. "Nem akarunk vesztes országban és vesztes nép fiaiként élni. Az a célunk, hogy győztes országgá tegyük Magyarországot" - jelentette ki.

Arra a kérdésre, nem akadtak-e el a reformok az egészségügyben és az oktatásban, Orbán Viktor azt válaszolta, hogy "éppen ellenkezőleg". Hetvenegy kórházat felújítottak, fejlesztettek, 23 új rendelőintézet épült, az orvosok és az ápolónők bérét 2017-ben és 2018-ban is folyamatosan emelik - hozott példákat. Ötven százalékkal emelkedett a pedagógusok bére, és nem bezárnak iskolákat, hanem újakat nyitnak. Mindezt jelentős előrelépés ahhoz képest, hogy 2006 és 2009 között iskolákat és kórházakat zártak be, és az utolsó szocialista kormány "búcsúzóul" egyhavi bért vett el a pedagógusoktól és az egészségügyi dolgozóktól is - mondta.

Arra, hogy ellenfelei folyamatosan korrupcióval vádolják, Orbán Viktor úgy reagált: a korrupciós vád politikai lejárató eszközként teljesen megszokottá vált. Ha az ember azt bizonygatja, hogy nem korrupt, "már önmagában ettől hihetőbbnek tűnik, hogy mégis az". Világossá kell tenni - hangsúlyozta -, hogy "mi nem tűrjük a visszaéléseket". Kormánypártiaknak és ellenzékieknek is azt tanácsolta, "tartsák be a törvényeket, és akkor nem lesz baj". Amikor fejlődik az ország, a korrupció visszaszorul. Azért is jut pénz nyugdíjemelésre, családtámogatásra, a gyerekek ingyenes tankönyvére, mert "nem tűröm, hogy ellopják a pénzt" - emelte ki.

Az államfőjelölésről szólva Orbán Viktor azt mondta: Áder Jánost nagy tisztelet övezi a Fideszben, ha vállalja, ismét őt jelölik a posztra. A magyar és a nemzetközi politikában is szükség van az államfő higgadtságára, nyugodt és kiegyensúlyozott magatartására - tette hozzá. Kitért arra is, hogy nem tervez kormányátalakítást ebben a ciklusban.

A miniszterelnök szerint a kereszténység erejét mutatja, hogy a karácsony a vallási gyökerektől elszakadt embereket is megérinti.