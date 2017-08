Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy összecsapás vár az aktív nyugdíjasokra?

Már 19 közérdekű nyugdíjas szövetkezet bejegyezéséről van nyilvános adat. Egyelőre még ott tartanak, hogy meg kell állapodniuk a munkalehetőségeket kínáló cégekkel is. Versengeni fognak a nyugdíjasok és a diákok a jobb munkáért? Hányan lehetnek majd? - teszi fel a kérdést a Blokkk.com.

Július 1-e óta eddig 19 közérdekű nyugdíjas szövetkezet alakult meg, az adataik lekérdezhetők az adóhatóság honlapján (feltehetően mások még alakulófélben vannak). Ez nem rossz kezdet, hiszen iskolaszövetkezet néven a NAV adatbázisában 108 társaság van, amiből 101 működik, de hát jó pár év előnyük azért van - írja a szakportál.

Lehet kapaszkodni: ez nem lesz olyan nagyon egyszerű

A DiákÉSZ szerint (amely összefogja az iskolaszövetkezeteket) évente 130 ezer diák dolgozik iskolaszövetkezeten keresztül (mások persze más módon is). Felmérésük szerint szerintük a nyugdíjasok 40 százaléka dolgozna valamilyen módon.

Magyarországon jelenleg a nyugdíjasok száma 2,1 millió felett mozog. Nincs nyilvános adat arról, hogy közülük jelenleg hányan dolgoznak a nyugdíj mellett. Legnagyobb részük, 1,4 millióan 65 év felettiek. Igen ám, csak hogy ebben a korosztályban a foglalkoztatottak száma a közhasznú nyugdíjas szövetkezetek életre hívása előtt 42 ezer fő volt.

Feltételezhető, hogy ők jószerivel mind nyugdíjasként ügyködnek valamit a munkaerő piacon, a korukból és a nyugdíjazási szabályokból adódóan. De hát ha eddig nem dolgoztak többen, csak csekély hányaduk, akkor vajon várható-e, hogy nagyobb számban rámozdulnak a nyugdíjas szövetkezetek kínálta lehetőségekre? - teszi fel a kérdést a Blokkk.com.

A nyugdíjasok számát gyarapító 55-64 éves korosztály helyzete szinte kibogozhatatlan, nyugdíjas szövetkezeti oldalról nézve. A nyugdíjasok száma ebben a korcsoportban 440 ezer körül van, de arról nincs nyilvános adat, hogy közülük hányan dolgoztak eddig is. A foglalkoztatottak száma ebben a korosztályban 670 ezer, de erről az oldalról pedig azt nem tudni, hogy közülük mennyi a nyugdíjas.

Nem fogja kifordítani a sarkából a világot

A Blokkk.com szerint megkockáztatni csak annyit lehet, hogy százezres nagyságrendben mozoghatnak a nyugdíjasok a munkaerő piacon jelenleg is, a rendes foglalkoztatási szabályok alapján. A formájában és pénzügyeiben valóban kedvezőbb nyugdíjas szövetkezetek feltehetően elszívják az eddig is dolgozó nyugdíjasok egy részét, de ennek nagyságrendje sem becsülhető meg pontosan. Ez viszont nem többlet lesz a munkaerő-piacon, hanem csak átrendeződés. Tehát a nyugdíjas szövetkezetekbe belépők egy része már ott van mai is a munkaerő-piacon.

Összességében annyit lehet jelenleg előre jelezni, hogy a mai munkavilágban minden új munkaerő aranyat ér, így a nyugdíjas szövetkezetek hasznot fognak hozni a munkavállalóknak és a munkaadóknak egyaránt. De a munkaerőhiányt eltüntetni nem fogják, csak egy-egy területen valamelyest enyhíteni. Talán meg szabad jegyezni: a nyugdíjasok eddig is dolgozhattak, ha arra lehetőségük nyílt, így elsősorban arra lehet számítani, hogy az iskolaszövetkezetek mellett nő majd ki egy ahhoz többé-kevésbé hasonló nagyságrendű foglalkoztatási csatorna, a már említett százezres nagyságrendben. De ez sem egyik pillanatról a másikra fog menni - írja kommentjében a Blokkk.com.

Keressen állást vagy keressen munkaerőt egy olyan újgenerációs állásportálon, amely valódi, pontos egyezőség alapján rangsorolja a jelentkezőket - kattintson az allas.hu oldalra!

Sorry, your browser doesn't support iframe element. Állás, munka