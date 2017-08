Nagy változás jöhet több százezer magyar nyugdíjas életében

Júliustól létesülhetnek nyugdíjas-szövetkezetek a dolgozni akaró idősek továbbfoglalkoztatására. Az ötletet a diákszövetkezeti forma adta, s a jelek szerint hatalmas lenne az érdeklődés, főleg olyan nyugdíjasok irányából, akik eddig nem hittek abban, hogy el tudnak helyezkedni.

K. Kiss Gergely, 2017. augusztus 7. hétfő, 17:22

Eddig két ilyen nyugdíjas-szövetkezet jelezte, hogy megkezdi a toborzást: az országos lefedettséggel rendelkező Szomszédokról és a miskolci Harmadik Kor Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetről. Az atv.hu mindkét szervezet képviselőjét megkereste, s megtudták, hogy a konkrét foglalkoztatás még nem kezdődött el.

A Harmadik Kör Most tart ott, hogy megkötheti az első szerződéseket, de már több száz regisztrált tagja van. Ózdon, Kazincbarcikán és Sárospatakon személyesen is intézhetik náluk ügyeiket az aktív nyugdíjasok. A Szomszédok ügyvezetője arról számolt be, hogy ők a cégbíróságon akadtak fenn.Gyakorlatilag konkrét munka még alig van, pilot projektek mennek csak.

Nagyon erős a kiskereskedelmi érdeklődés, a Tescótól és Auchantól kezdve az ÁFÉSZ üzletekig. Ezeken a helyeken most is vannak nyugdíjas foglalkoztatottak főállásban, a szövetkezeti forma azonban kedvezőbb, mert mind a munkáltatónak, mind a nyugdíjasnak kevesebb járulékot kell fizetnie. (Országos nyugdíjaskedvezmény terjed - sokan nem tudnak még erről)

Egymillió potenciális visszatérő

Magyarországon jelenleg közel kétmillió nyugdíjas él. A HRportál július elején ismertette a Work Force Kft. 2123 nyugdíjas körében végzett kutatását: eszerint a válaszadók 82 százaléka jelenleg nem dolgozik. 12 százalékuk dolgozik, túlnyomó arányban részmunkaidőben.

A jelenleg is aktív dolgozókon felül a nyugdíjasok további 59 százaléka, azaz közel 1,2 millió menne vissza dolgozni, döntő többségük szintén részmunkaidőben.

A megkérdezett nyugdíjasok 67 százaléka hajlandó lenne korábbi pozíciójához és képzettségéhez képest alacsonyabb besorolású munkát is vállalni. A kutatásból az is kiderült, hogy azok közül, akik visszamennének dolgozni, mindössze 35 százalék próbált állást találni az elmúlt egy év alatt, ám csak 10 százalékuk jut el odáig, hogy interjúra hívják. Ez azt jelzi, hogy nagy többségük nem is reménykedik abban, hogy állásra lel, míg a munkaadók nem túl bizakodók a foglalkoztatásukban.

