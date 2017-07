Nagy változás jön a gyógyszertárakban - alig várják már

A gyógyszerészek már várják az átállást a papír alapú receptről az elektronikusra - mondta Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke az M1 hétfő reggeli műsorában.

Dzindzisz Sztefan, 2017. július 24. hétfő, 11:41

Ajánlom

A közegészségügyben november 1-jével kötelező csatlakozással, illetve a rendszer elveivel már mindenki tisztában van, így a mostani, utolsó hónapokban a gyógyszerészek "az apró gyakorlati kérdésekkel" foglalkoznak. A tesztüzemben részt vevő patikák visszajelzései szerint az elektronikus receptek kiadása valamivel gyorsabb, mint a papíroké, és eddig semmilyen gyógyszerkiadási probléma nem jelentkezett.

Az új rendszer előnye, hogy a beteget kezelő orvosok a más orvosok által felírt recepteket is látják az elektronikus egészségügyi szolgáltatási térben, vagyis a felhőben. Így könnyen kiderülhet, ha a beteg több, azonos hatóanyagú gyógyszert íratott fel magának, a gyógyszer-túladagolás kockázatát teremtve meg, továbbá a különböző gyógyszerek nemkívánatos kölcsönhatásai is megelőzhetők - emelte ki. (Új modellt vetnek be a gyógyszerhamisítás ellen.)

A kamarai elnök véleménye szerint a magánellátásban tovább megmarad a papír alapú recept, mivel a magánszolgáltatóknak csak jövő novemberben kötelező csatlakozniuk a rendszerhez. A közellátásból sem tűnik el, hiszen ha a háziorvos házhoz megy, ott csak papír receptet tud írni, emellett bizonyos speciális gyógyszereket is csak így tudnak majd felírni, mert ezek nincsenek benne az elektronikus rendszerben - tette hozzá.