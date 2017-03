Nagy változás jön a Mol-kutakon - ennek mindenki örülni fog

Az elkövetkező években az ország vezető energiaipari vállalata egyre jelentősebb szerepet vállal a kiskereskedelemben, s arra is nagy az elszántság a cég részéről, hogy szolgáltatásait egy magasabb színvonalra emelje. A távlatokról és a lehetőségekről Orosz Andrással, a MOL Magyarország kiskereskedelmi vezetőjével beszélgettünk.

- A Mol 2030-ra meghirdetett stratégiájának egyik lényeges eleme, hogy továbbfejleszti kereskedelmi hálózatát, nem csak Magyarországon, hanem egész Kelet-Közép- Európában. Milyen konkrét lépésekre lehet számítani?

- A Mol régiós szinten mintegy 500 töltőállomást vett át az Agiptól és a Lukoiltól az elmúlt három évben. Magyar viszonylatban nagyon kevés olyan projekt van, amelynek során egy ekkora szintű integráció történik. Ennek köszönhetően mostanra cégünké lett a legnagyobb üzemanyag-kiskereskedelmi hálózat a régióban.

A bővítés egy olyan momentum volt, amely ösztönzött minket arra, hogy újragondoljuk ezeknek az egységeknek a szolgáltatási körét. Jelenleg a legfontosabb fókusz, hogy miként tudjuk újrafogalmazni e töltőállomások szerepét, valódi Mol-pontokat kialakítva, magasabb szintű szolgáltatásokkal.

Nem arról van szó tehát, hogy pusztán kicseréljük a logót az átvett Agip-kutaknál, hanem a közeljövőben több mint száz töltőállomást teljes mértékben átalakítunk. A cél, hogy ezek az egységek valóban többet jelentsenek egy benzinkútnál és értéket adjanak a vásárlóinknak.

- Hogyan fognak átformálódni a kutak? Milyen konkrét példákat lehet említeni?

Arra törekszünk, hogy a minden egyes Mol-pont eltérjen a többitől és külön "individuumként" működjön, saját történettel és szolgáltatási körrel.

Budapesten, a Szentendrei út 100. alatt nemrég átalakított töltőállomáson, a régióban elsőként vezettük be a "drive through" szolgáltatást, amelynek lényege, hogy a vásárló az autójában ülve egy ablakon keresztül kérheti ki a kávéját vagy akár a szendvicsét, és utána vezethet is tovább. Ezzel a szolgáltatással a helyszín sajátosságaira is figyeltünk: az útvonalon rengetegen közlekednek olyanok, akik az agglomerációból ingáznak a város szívébe. A reggeli, vagy délutáni dugóban araszolók számára pedig a legdrágább dolog az idő.

Ám korántsem az összes kút fog eképpen kinézni. Lesznek kifejezetten autópályás kútjaink, lesznek olyanok, amelyek a belvárosi közeg számára lesznek fontosak, vagy a kistelepülések igényeit elégítik ki.

Mondok egy példát: van olyan település, ahol nincs megfelelő kávézó. Mi biztos, hogy az ottani töltőállomást úgy fogjuk kialakítani, hogy az legyen ennek a településnek "A" kávézója, így az valóban képes annak a közösségnek olyan új szolgáltatást kínálni, ami jelen pillanatban hiányzik. Fontos, hogy otthon legyünk a településeken és ne pusztán egy országos hálózatként működjünk.



Orosz András

- A Mol nagy reményeket fűz a Fresh Corner üzlethálózathoz, amelyet 2018-ra már 700 egységre kíván bővíteni. Miben állhat a koncepció sikere?

- Az elmúlt időszak alapján az a tapasztalatunk, hogy a töltőállomásoknál tankolók számára egyre fontosabb, hogy milyen kiegészítő szolgáltatásokat találnak az egységekben. A vásárlók részéről nagy igény mutatkozik arra is, hogy meg tudjanak pihenni út közben, hogy a shop kialakítású helyiségekben lehetőség legyen leülni családjukkal. Sőt szükség mutatkozik arra is, hogy ezek az egységek találkozási pontként szolgáljanak, ahol akár üzletfeleikkel is szívesen összefutnak.

A másik fontos tapasztalat, hogy a benzinkútra betérők számára a friss étel-ital egyre lényegesebb. A fogyasztók mind inkább a magasabb minőséget várják el, például már egy ideje tudatosan keresik a jobb minőségű kávét, vagy épp az egészséges élelmiszereket.

Mivel a Fresh Corner koncepció kifejezetten a magas minőségű ételről és italról szól, egy valós és ténylegesen növekvő fogyasztói igényt tudunk kielégíteni. Számunkra előnyt jelent, ha jobb szolgáltatást tudunk nyújtani a vásárlóknak, mint amelyet máshol tapasztalnak.

A töltőállomásokon ezért szeretnénk új szolgáltatásokat bevezetni. A következő hónapokban eldől, hogy kiskereskedelmi tevékenységünk keretében milyen újdonságokkal fogunk előállni. Annyit elmondhatok erről, hogy nagyon bátran gondolkodunk.

A benzinkúti üzletek a vasárnapi zárva tartás bevezetésének idején jelentek meg Magyarországon. Mi az oka, hogy a boltzár eltörlése után is töretlen a siker?

Ezeknek az egységeknek a forgalma korántsem csak a hétvégi látogatásoknak köszönhető. Sőt az emberek a nagy bevásárlást nyilvánvalóan nem itt intézik. A benzinkúti vásárlás inkább olyan esetekben tud releváns lenni, amikor a fogyasztónak eszébe jut, hogy valamit elfelejtett megvenni, vagy rájön, hogy valami hiányzik otthonról, ezért nem tud főzni. De úton hazafelé is kiváló lehetőség, például akkor, amikor az autósnak már nincs kedve kedve bemenni egy áruházba vásárolni estére.

Biztos, hogy a jövőben felértékelődnek ezek a töltőállomások, hiszen az autósok számára ezek a leggördülékenyebben, a legkisebb kitérő mellett elérhető üzletek, ahol ráadásul saját személyzet és különféle szolgáltatások is várják őket - szemben a hagyományos boltokkal.

