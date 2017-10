Nagy változás jön a patikákban - ez vár a betegekre

November 1-től országszerte valamennyi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató csatlakozik az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez, az EESZT-hez, ami többek között azt jelenti, hogy a betegek egészségügyi adatai, vizsgálati eredményei immár akadálytalanul áramolhatnak a kezelőorvoshoz, és általánossá válik az e-recept használata is. A patikákban azonban továbbra is kiválthatjuk papírreceptjeinket - közölte sajtótájékoztatón Vartus Gergely, a e-health koordinációért felelős miniszteri biztos.

Szepesi Anita, 2017. október 4. szerda, 12:25

Március 1-től valós adatokkal és valós személyekkel, betegekkel, intézményekkel, gyógyszerészekkel elindult az utóbbi évek legnagyobb egészségügyi informatikai fejlesztése, az EESZT pilot időszaka, amely augusztus 15-ig tartott közel 80 intézmény, a teljes betegellátási lánc bevonásával. A pilot időszak alatt 400 ezernél több egészségügyi adatot rögzítettek, 400 ezernél több e-receptet írtak fel, s mivel a tapasztalatok szerint egyetlen tételt sem rögzítettek hibásan, szeptembertől immár országszerte csatlakozhattak a szolgáltatók az EESZT-hez - mondta a tesztidőszakról Vartus Gergely.

Eddig a háziorvosok 75 százaléka, a patikák 80 százaléka, a járó és fekvőbeteg-ellátók 70 százaléka indította el a folyamatot, amely november elsejétől minden közfinanszírozott szolgáltató számára kötelező lesz. A magánegészségügyi szolgáltatók és a mentőszolgálat 2018 november elsejétől csatlakoznak a felhő alapú informatikai rendszerhez.

Az EESZT egyik fontos eleme az e-recept, amelyet november 1-től kötelező használni az orvosoknak, a betegek a patikákban azonban továbbra is a szokott módon is kiválthatják gyógyszereiket - hangsúlyozta Vartus Gergely. A változás csupán annyi, hogy az e-recept kiváltható a papírrecept nélkül is, személyi és taj-kártyával, vagy csupán az e-személyivel. A papírreceptek azonban továbbra is ugyanúgy érvényesek, tehát meghatalmazás nélkül bárki kiválthatja a más számára felírt gyógyszert a megszokott vénnyel - pontosította a korábban sajtóban megjelent híreket a miniszteri biztos.

Ugyanakkor a fejlesztés későbbi időszakában készül egy olyan modul is, amely lehetővé teszi, hogy az ügyfélkapun keresztül a beteg állandó, visszavonásig tartó meghatalmazást adjon receptjei kiváltására. A papírrecept kötelező jelleggel 2018 végig megmarad, kérésre azonban 2019-től is bármikor átadják majd a gyógyszert felíró orvosok.

Az EESZT-ben, azaz a felhőben keringő egészségügyi adatokhoz való hozzáférést a lakosság az ügyfélkapun keresztül, vagy a kormányablaknál szabályozhatja. Alapesetben az érzékeny adatok - szexuális úton terjedő, valamint a mentális betegségek - kivételével a háziorvos minden adathoz hozzáfér, a kezelőorvos az őt megillető adatokat látja. Sürgősség esetén a sürgősségi ellátó minden adatot elér, a sürgősséget azonban alapos indokkal kell alátámasztani és a beállítás feltörését dokumentálni.

A rendszer első lépésben a november elseje után - illetve a pilot időszak alatt - keletkezett adatokkal töltődik fel, az öt évre való visszamenőleges adatfeltöltést egy további fejlesztési szakasz hivatott lehetővé tenni, ám ez az ütem még csak beszerzési fázisban van.