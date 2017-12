Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy változásokat jelentett be a NAV

A tavalyi év azonos időszakához képest eddig 547 milliárddal több bevétel folyt be az államkasszába annak ellenére, hogy az adócsökkentések a lakosságnál és a vállalkozásoknál mintegy 860 milliárd forintot hagytak – mondta Tállai András a NAV vezetői értekezletén. Változásokról is beszélt.

A NAV december 13-ig több mint 12 ezer milliárd forint adóbevételt hozott, a tavalyi év azonos időszakához képest majd öt százalékkal többet - jelentette ki a Tállai András.

Az ellenőrzéseknél dominált a szolgáltató jelleg - húzta alá Tállai az adóhatóság közleménye szerint. November végéig a támogató jellegű ellenőrzésből 14 milliárd forint folyt be az államkasszába, és mintegy félmillió magánszemély foglalkoztatotti jogviszonya rendeződött.

Jól vizsgázott a NAV idei újítása, az adótraffipax is, amely előre jelzi, hogy hol kell számítani célirányos ellenőrzésekre. Kiderült, hogy ez az egyszerű módszer nemcsak a nyugtaadás gyakoriságát növeli, hanem a vállalkozók bevételét és a bejelentett alkalmazottak számát is. Az adótraffipax hatására a korábbi forgalmi értékek számos vállalkozónál duplázódtak - olvasható a közleményben, mely szerint az azonnali inkasszók kora véget ért, mert tartozás esetén nem kezdi meg rögtön a végrehajtást a NAV, 1 millió forintos tartozásig előzetesen figyelmeztet. Idén november végéig 45 milliárd forintot fizettek be a felhívás hatására önkéntesen az érintettek.

Idén november végéig 1300 közigazgatási ügy fejeződött be ítélethozatallal, az ügyek 75 százalékában a bíróság az adóhivatalnak adott igazat - közölte Tállai András. (Csendben kihúzza a nyugdíjasok zsebéből a pénzt a magyar kormány.)

Jönnek az újdonságok

A NAV vezetője a jövő év feladatai közül elsőként a mentorálást emelte ki, a hivatalnak ugyanis évi 80 ezer kezdő vállalkozás támogatására kell felkészülnie. Tállai András folytatva a felsorolást elmondta, hogy a tesztelés után 2018. július 1-től élesben indul a gazdaságfehérítés újabb eszköze:, az online számlázás, amelynek köszönhetően a NAV évi 50 ezer milliárd forintnyi számlaforgalom adatait vizsgálva valós időben tudja kiszűrni a csalárd cégeket, fiktív számlázókat. 2018-tól az adótartozások mellett a közigazgatási eljáráshoz köthető tartozások rendezése, 2019-től pedig a törvényszéki végrehajtás is a NAV feladata lesz. A változás a gyakorlatban a hivatal oldaláról évi több mint egymillió végrehajtási ügyet, az adós oldaláról viszont a fizetéskönnyítési lehetőségek miatt jelentős könnyebbséget jelent majd.

Tállai András elmondta, hogy 2021-ig fokozatosan egyre több bürokratikus terhet vállal át a hivatal. Az adminisztrációcsökkentés mellett az államkasszának 700 milliárd forintot takaríthat meg azzal a NAV, ha a vállalkozások és a magánszemélyek helyett a legtöbb bevallást elkészíti. Idén mintegy 4 millió magánszemély helyett töltötte ki a hivatal az szja-bevallást, jövőre a munkáltatók helyett is dolgozik, sőt jövedéki adóbevallási-tervezetet is küld az érintetteknek. Az online számlázás bevezetése teremti meg az áfabevallás kiajánlásának a lehetőségét, amely mintegy félmillió vállalkozásnak jelenthet majd könnyebbséget.