Nagy vihar jön! Narancs figyelmeztetést adtak ki

Figyelmeztető előrejelzést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

A friss prognózis szerint szerdán napközben az északi szél a Dunántúl nagyobbik, északnyugati felén viharossá fokozódik (60-80 kilométer per óra). Az Alpokalján - elsősorban a Kapuvár - Szombathely közötti sávban - azonban 80-100 kilométer per óra közötti lökések is valószínűek.

A jelenlegi számítások alapján az ország keleti felén jelentős, 20 millimétert meghaladó csapadékra kell számítani a szerdai nap folyamán, de az Alföldön 30 mm feletti összeg is hullhat területi átlagban.

Síkvidéken tartósan megmaradó hó nem valószínű, de holnap az Északi-középhegységben 6-700, a Dunántúli-középhegység keleti felén és a Mecsekben 4-500 méter feletti részeken vizes, sok centiméteres hóréteg kialakulására nagy esély van - írta az OMSZ.