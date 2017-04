Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagyon hideg jön - újra kell a télikabát?

Hidegfrontot, szeles húsvétvasárnapot jelez az Országos Meteorológiai Szolgálat, mínusz is lesz.

Szombat délutántól a felhős ég mellett legfeljebb csak rövid időszakokra bújhat elő a nap. Szórványosan eső, záporeső is előfordulhat. Emellett megélénkül a délnyugati szél, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután többnyire 15-20 Celsius-fok között alakul. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl le a levegő - írja az MTI.

Vasárnap hajnalban "gyorsmozgású", gyenge hidegfront vonul át a Kárpát-medence fölött. Jelentős csapadék nem várható, csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. Ezzel együtt húsvét első napján szinte országszerte megerősödik az északnyugati szél. Vasárnap a leghidegebb órákban 4-10 fok lehet. Napközben 13-18 fokig melegszik a levegő. (Húsvétkor sok autós kapnak el ittas vezetéssel. Mi vár rájuk?)

Húsvéthétfőn is megélénkül, a Nyugat-Dunántúlon meg is erősödik a légmozgás. A minimumhőmérséklet mínusz 1 és plusz 6, a maximumhőmérséklet 11-16 fok között alakul. A változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütésre is lehet számítani, nyugat felől szórványosan alakul ki zápor, zivatar.