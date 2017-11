Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagyon kedveskedni akarunk Kínának

Számos lépést tett a magyar jegybank az elmúlt években a magyar-kínai pénzügyi kapcsolatok fejlesztése érdekében, amely közös érdek, és remélni lehet, hogy segíteni fogja az Európa és Ázsia közötti gazdasági együttműködés elmélyítését - mondta Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója a Kína és 16 közép-kelet-európai ország csúcstalálkozójának keretében az EXIM által szervezett kerekasztal-beszélgetésen.

Az exporthitel-ügynökségi feladatokat ellátó állami szerv rendezvényén a tőzsde vezérigazgatója kiemelte: 2013 szeptemberében a Magyar Nemzeti Bank kínai partnerével kétoldalú devizaswap megállapodást kötött, amelyet további beruházási együttműködés támasztott alá.

Az MNB 2015 februárjában, a gazdasági és pénzpiaci folyamatok felmérését követően bevezette a Jegybanki Renminbi Programot - emlékeztetett Végh Richárd. A program részeként, egy hónappal később indult útjára a Budapesti Renminbi Kezdeményezés, amelynek célja a finanszírozási források és befektetési lehetőségek bővítése - hangsúlyozta a BÉT vezérigazgatója az MTI tudósítása szerint.

Végh Richárd a további lépéseket sorolva arra is kitért, hogy az MNB a kínai jegybank kötvényeibe fektetett be, ezen felül tudományos és kutatói együttműködés is zajlik a magyar pénzügyi közösségek és kínai egyetemek között. (Orbán: ez az új világrend.)

A kíni pénzpiacra vezető első ajtók akkor nyíltak meg, amikor két évvel ezelőtt sor került Kína hivatalos pénznemében, a renminbiben egy 15 milliárd renminbi értékű kvóta kijelölésére - hívta fel a figyelmet a BÉT vezérigazgatója. Az MTI kérdésére Végh Richárd elmondta, hogy a magyar befektetők, főként intézményi szereplők ilyen összegben férhetnek hozzá a kínai részvény- és tőkebefektetési lehetőségekhez.

"Az előttünk álló út a gyorsan növekvő kapcsolatok útja" - összegezte Végh Richárd. Szerinte a kínai Egy övezet egy út nevű stratégia, azaz az új selyemút és a régiós csúcstalálkozó is tovább fogja növelni a kereskedelmi kapcsolatokat a két ország között.

Elsők között

A kerekasztal beszélgetésen Barcza György, az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója azt hangsúlyozta, hogy Magyarország az első külföldi kötvénykibocsátó, amely a hongkongi és a belső kínai, azaz panda piacon is bocsátott ki kötvényt renminbiben. Az MTI azon kérdésére, hogy várható-e újabb tranzakció, Barcza György megjegyezte: a 3 milliárd renminbi, vagyis 0,4 milliárd euró értékű programból egymilliárdos keretet használtak fel, "a piaci lehetőségektől függően jövőre és 2019-ben is sor kerülhet újabb kibocsátásra".

Palotai Dániel, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója arra kérte a fórumon részt vevő érdekelteket, hogy azok kérjék a kereskedelmi bankoktól az igényeiknek megfelelő renminbi-alapú termékek kidolgozását. Az MNB ilyen téren csak csekély mértékben képes hatni a pénzintézetekre - mutatott rá Palotai Dániel.

Waylon Yeh, az International Business Settlement Holdings Limited globális elnökhelyettese azt hangoztatta, hogy Magyarország vonzó befektetési célpont Kína számára. Az információs és kereskedelmi központként működő társaság elnökhelyettese szerint az európai szabályozás "talán a legjobb, ami befektetők számára elképzelhető". Komoly segítség, hogy amint elkezdődnek a befektetések Közép- és Kelet-Európában, abban a pillanatban egész Európa számára nyitva állnak az ajtók - fűzte hozzá Waylon Yeh.