Nagyon messze van a csúcstól Magyarország

Péntek este dönt a Moody's hitelminősítő Magyarországról. A korábbi csúcsszint még elég messze van, pláne, hogy most csak kilátásjavítás jöhet.

Várhatóan pénteken este teszi közzé Magyarországról szóló friss elemzését az egyik legnagyobb hitelminősítő, a Moody's. A cég jelenleg Baa3 kategóriába sorolja Magyarországot, az osztályzathoz pedig stabil kilátás társul jelenleg, ezen módosíthat pénteken a cég.

Fontos mutató

A hitelminősítők osztályzata azért lényeges egy-egy országnál, mert a tőlük kapott osztályzat alapján ítélik meg a nemzetközi befektetők az adott ország gazdaságát és kilátásait.

Vannak olyan globális befektetési alapok, amelynek a szabályzata kimondja, hogy csak olyan ország állampapírjaiból vásárolhatnak, amelyek a három nagy hitelminősítőből - Moody's, Fitch Ratings, Standard&Poor's - legalább kettő befektetésre ajánl. E három hitelminősítő jellemzően azonos kategóriákba sorol egy-egy országot, különbség leginkább abban van, hogy melyik mikor ad jobb vagy rosszabb osztályzatot vagy mikor módosítja a kilátásokat.

Milyenek a magyar osztályzatok? Hitelminősítő Osztályzat Kilátás Moody's Baa3 Stabil Fitch Ratings BBB- Stabil Standard & Poor's BBB- Pozitív

Mi az a kilátás?

Magyarország kapcsán legutóbb a Standard & Poor's (S&P) lépett, amikor idén augusztusban pozitív kilátást adott a BBB- osztályzat mellé.

A Moody's holnap többféleképpen dönthet: lehetséges, hogy nem nyúl az osztályzathoz és a kilátáshoz, de valószínűbb, hogy pozitív kilátást ad és az osztályzat pedig marad. Ez egyrészt azért valószínű, mert a S&P is így tett, másfelől pedig azért, mert ritkán szoktak a hitelminősítők kilátásjavítás nélkül egyből felminősíteni egy országot. Igaz, erre is volt példa: az S&P éppen Magyarországot minősítette fel anélkül, hogy előtte javított volna a kilátáson. Mégpedig 2016 szeptemberében az addigi - befektetésre nem ajánlott - kategóriából a befektetésre ajánlott kategóriába sorolta Magyarországot, ez akkor meglepetés volt, mert a korábbi osztályzatra stabil kilátás volt érvényben. A kilátásjavítás nem egyenlő a felminősítéssel, annak csak az előszobája.

Az adott osztályzat mellé tartozó kilátás lehet negatív, ez lényegében egy figyelmeztetés az adott országnak, hogy a hitelminősítők megítélése szerint nem jól mennek a dolgok és a jövőben leminősítéssel lehet számolni. A pozitív kilátás pedig ennek az ellenkezője, ez megelőlegezi a későbbi felminősítést. Az iskolai osztályzatokat alapul véve az "4-es alá" jelenti a negatív kilátást, a 4/5-öd pedig a pozitív kilátásnak felel meg.

Visszatérve a Moody's most pénteken várható döntésére, a kilátásjavítás azért is valószínűbb, mert a hitelminősítő óvatos maradhat a jövő évi választások miatt. Németh Dávid, a K&H vezető elemzője erről október elején készült elemzésében azt írta, hogy egy esetleges felminősítés előtt a hitelminősítők kíváncsiak arra, hogy milyen gazdaságpolitikai lépések és irányvonalak várhatóak a következő időszakban. Bár kisebb az esélye, benne van a pakliba az is, hogy a Moody's nem nyúl semmihez, tehát marad az osztályzat és a kilátás is.

Osztályzatok az utóbbi 27 évből

Magyarország korábban többször is volt a befektetésre nem ajánlott kategóriában, amit bóvlinak is hívnak. A rendszerváltás után bóvliban tartotta a Moody's a magyar gazdaságot 1990-től 1996 végéig. Ezt követően indult be a javulás, az eddigi csúcsot, az A1-es osztályzatot 2002-ben adta a Moody's. Ez volt érvényben 2006 szeptemberéig, amikor jött a negatív kilátás, majd pár hónappal később jött a leminősítés az A2-es kategóriába, majd újabb leminősítésekkel bóvliba került az ország. Legutóbb 2011. november 26-án jött a bóvli, majd 2016-ban visszatért a befektetésre ajánlott kategória alapszintjére, ami a Moody's esetében a Baa3-as, a S&P-nél és a Fitch-nél egyaránt a BBB- jelenti.

Ha a Moody's rendszerét nézzük, akkor a mostani Baa3-as osztályzattól elég messze van az eddigi magyar csúcs (A1), ehhez ötször kellene felminősítenie a cégnek Magyarországot. A cseh jegybank összesítése szerint a régiós országok közül Magyarországnál jobb Moody's-os osztályzata van Csehországnak (A1), valamint Lengyelországnak (A2) és Szlovákiának (A2). Románia (Baa3) egy szinten van Magyarországgal. Szerbia és Horvátország azonban bóvliba, azaz befektetésre nem ajánlott osztályzattal rendelkezik jelenleg.

