Nagyon rossz hírt kaptak a nyugdíjas nők

Közel 30 ezer forinttal, átlagosan 22 százalékkal kapnak kevesebb nyugdíjat ma a nők, mint a férfiak. Ez még jó darabig így lesz, hiszen a nők fizetése jelentős elmaradást mutat a férfiakéhoz képest, ami a jövőbeli nyugdíjakra is hat - értékel elemzésében az Azénpénzem.hu.

Jóval kevesebb nyugdíjra számíthatnak a nők, mint a férfiak - derül ki az Oszágos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) statisztikáiból. Míg a férfiak átlagos nyugdíja (a főellátás alapján) 129 800 forint volt 2017. januárjában, a nők 22 százalékkal kevesebbet, átlagosan 102 040 forintot kaptak.

Korosztályonként is eltérő a különbség. A portál szerint a legrosszabb azoknak a nőknek a helyzete, akik 1925. és 1929. között születtek, ők ugyanis 29 százalékkal, 37 ezer forinttal kapnak kevesebb nyugdíjat a férfiaknál. De a legfiatalabb öregségi nyugdíjasoknál is (az 1950. és 1954. között születettek) is 15 százalékos, 19 ezer forint a női nyugdíjak lemaradása.

A kisebb nyugdíjnak több oka is van. A gyermekszülés miatt a nők évekre esnek ki a munkából, ami önmagában kisebb nyugdíjat eredményez. Az így hiányzó idő a karrierjüket is hátráltatja, ráadásul közülük többen vállalnak a családdal jobban összeegyeztethető, viszont kevesebbet fizető munkát is. A nők körében például kétszer nagyobb a részmunkaidőben dolgozók aránya, mint a férfiakéban.

Kevesebbet is keresnek a nők

A KSH adatai szerint 2015-ben a fizikai foglalkozású nők bruttó átlagkeresete - a közfoglalkoztatottakkal együtt számolva - 136 800 forint volt, a szellemi foglalkozásúaké 273 800 forint, vagyis átlagosan bruttó 223 300 forintot kerestek. A fizikai munkát végző férfiak átlagkeresete ezzel szemben 180 900 forint, a szellemi munkát végzőké pedig 401 400 forint volt, ami átlagosan bruttó 264 400 forintot jelent. A nők bruttó átlagkeresete 2015-ben a férfiakénak 84,5 százaléka volt. (Az uniós országokban átlagosan 15 százalék a lemaradás.) A fizikai munkát végző nők a férfiak bruttó átlagkeresetének 75 százalékát, a szellemi foglalkozásúak pedig csupán 68 százalékát vihették haza. A jelenlegi alacsonyabb keresetek tehát a jövőben is a férfiakénál jóval alacsonyabb nyugdíjat hoznak a nőknek.

