Nagyot változik az élet péntektől

Igen sok jogszabály változik 2017. szeptember elsejével. Többek közt fizetőssé válik a parkolás a Városligetben, de meglepődik az is, aki 900 wattosnál nagyobb teljesítményű porszívót venne a boltban. Az új tanév az eddiginél magasabb tanári béreket és egészségesebb iskolai büféket hoz. Szombattól még könnyebb lesz kamatmentes hitelhez jutni, indul minden idők legnagyobb turisztikai programja, országossá válik a vastagbél szűrési program, valamint listára kerülnek az áram- és vízszerelők.

Domokos László, 2017. augusztus 31. csütörtök, 07:08

Sokan meg fognak lepődni

Szeptember 1-től lép életbe az új porszívószabályozás: maximum 900 wattos gépek kerülhetnek forgalomba. Második fázisába lép ugyanis a szabályozás, amelynek egyik leginkább lényeges eleme, hogy szeptembertől maximum 900 Watt teljesítményű porszívókat lehet gyártani. A szabályozás első lépcsőjében, 2014 szeptemberétől az 1600 Wattnál erősebb porszívókat söpörték ki a piacról. Az uniós porszívószabályokat a takarékosság jegyében vezették be. A gyártók szerint az új szabályoknak megfelelő, kisebb teljesítményű gépek nem lesznek rosszabbak a porszívás szempontjából.

Fizethetnek az autósok a Városligetben is

Zuglóban a fizető parkolás szeptember 1-jén indul el a Városliget és Istvánmező területén illetve környékén kialakított 5 parkolási zónában. A parkolási ügyfélszolgálat augusztus 1-jén kezdte meg működését. A korábbi bejelentés szerint az önkormányzat az új területre 174 automata került ki, a díj óránként 175 és 525 forint között mozog majd. Külön szigetszerű övezet jön létre az Örs vezér téri metrómegálló környékén is, amit p+r parkolóként használnak a bejárók.

Felaprózzák a Mol-papírokat

Pénteken lép hatályba a Mol részvényfelaprózásáról szóló közgyűlési határozata. Az olajcég április 13-án tartott éves rendes közgyűlése az A sorozatú, egyenként 1000 forint névértékű törzsrészvények nyolcadolással történő, egyenként 125 forint névértékű törzsrészvénnyé való átalakítását hagyta jóvá. A közgyűlési határozat szeptember 1-jén lép hatályba. A léés indoklása szerint a Mol-részvények 20 ezer forint körüli tőzsdei árfolyama többszöröse a BÉT prémium szegmensét alkotó részvények 3500 forintos átlagos árfolyamának. A részvényfelaprózás jellemzően forgalom- és likviditásnövelő, a váltás utáni alacsonyabb árfolyam megkönnyíti a kisbefektetők kereskedését a részvényekkel.

Jobb lesz a tanároknak

Szeptemberben emelik a tanárok bérét, ami körülbelül 175 ezer pedagógust érint, és 24 milliárd forintot fordítanak rá a költségvetésből - mondta korábban Palkovics László, az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára. Így amíg 2013-ban egy 19 éve dolgozó, a pedagógus I. kategóriában lévő, főiskolai diplomával rendelkező tanárnak bruttó 149 ezer forint volt a bére, ez mára bruttó 274 ezer forintra nőtt. Egy pedagógus II. kategóriában lévő, főiskolai diplomával rendelkező tanárnak szintén 149 ezer forint volt a jövedelme, most 301 ezer forintot vihet haza.

Olcsóbb és egészségesebb lesz a tanulás

A most kezdődő tanév egyik újdonsága, hogy ingyenesen nyelvvizsgázhatnak majd a diákok. Az állam ugyanis 34,5 ezer forintig téríti meg a tanulók - 35 éves kor alattiak) költségeit az első sikeres komplex vizsga esetén. A visszatérítésre a kormány 2018-ban 2 milliárd 788 millió, 2019-ben 3 milliárd 66 millió, míg 2020-ban 3 milliárd 372 millió forintot határozott meg.

A fokozatos, 2013 óta tartó bővítés jegyében ezentúl már a kilencedik osztályosok is ingyen kapják a könyveket. A kormány korábbi közlése szerint az intézkedés hatására a diákok 85 százaléka ingyen juthat majd hozzá a tankönyvekhez.

Most már tényleg át kell állniuk az iskolai büféknek arra, hogy egészséges ételeket áruljanak. Ez eddig is ajánlásként szerepelt, péntektől azonban kimondottan tilos lesz a csipszadó hatálya alá eső termékeket árusítani - ilyen például a csipsz, a cukros üdítő, a szörp, az energiaital és a csomagolt sós termék. Helyettük szendvicsek, saláták, joghurtok, ásványvíz, tejtermékek, gyümölcsök szerepelhetnek a kínálatban. Eközben tovább folytatódik az iskolatej-, valamint az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program is.

Még könnyebb lesz kamatmentes hitelhez jutni

Péntektől még kedvezőbbek lesznek a lakossági energiahatékonysági beruházások finanszírozására meghirdetett, nulla százalékos kamatú hitelprogram igénylési feltételei - adta hírül korábban az MFB Bank Zrt. Az áprilisi indulás óta folyamatos az érdeklődés az összesen 114,6 milliárd forint keretösszegű hitelprogram iránt, amely több tízezer lakás, illetve családi ház korszerűsítését teszi lehetővé. A módosításokat követően többek között lehetőség lesz arra, hogy a lakástakarék-pénztári megtakarításokat a kölcsön elő- vagy végtörlesztésére is felhasználhassák az ügyfelek.

Fontos nap lesz a péntek Szeptember elsején a Földet övező aszteroidák egyik legnagyobbika, a Florence kisbolygó halad el a Föld mellett. A viszonylag nagy, 4,5 kilométer átmérőjű kisbolygó az egyik legnagyobb a Föld közelében mozgó égitestek közül, nagyon messze, hétmillió kilométerre megy el tőlünk, ez tizennyolcszor messzebb van, mint a Hold.

Nőnek a tescós bérek - vagy nem

A korábbi tervek szerint a Tesco dolgozói közül szeptembertől a legkisebb keresetűek 11 ezer forinttal (bruttó 176 ezer forint) vihetnének haza többet, míg a magasabb fizetéseknél akár 17 ezer forint is lehet az emelés. Csakhogy a mértéket a szakszervezetek keveslik, ezért ma (szerdán) folytatódnak az egyeztetések. Ha ez sikertelen, sztrájk is jöhet.

A dolgozói válságra hivatkozva szeptemberben 5-10 százalékos árnövelést tervez a Lipóti Pékség Kft. A cég döntését azzal indokolta, hogy nehéz megtartaniuk a munkaerőt, mivel sokan inkább külföldön vállalnak munkát. Országos szinten 5-10 százalékos lisztáremelést tervez a malomipar.

Nehezebb lesz a traktosok élete

Korszerűsítik a közúti járművezető képzéshez kapcsolódó T (mezőgazdasági vontató) kategóriás elméleti vizsgakérdéseket. A mezőgazdasági vontatóknál gyors műszaki fejlesztés ment végbe az utóbbi években - indokolta a lépést a fejlesztési tárca. A korszerűsítés nyomán nagyot nő a lehetséges vizsgakérdések mennyisége.

Indul minden idők legnagyobb turisztikai programja

Péntektől nyújthatják be a pályázatokat a vidéki szálláshelyek. A 2030-ig tartó Kisfaludy konstrukcióban mintegy 300 milliárd forintot pályázhatnak meg a turizmusban tevékenykedő cégek. A Kisfaludy turisztikai fejlesztési program keretében, a vissza nem térítendő forrásokra épülő Kisfaludy szállásfejlesztési konstrukcióra szeptember 1-jétől lehet majd benyújtani a támogatási igényeket. A programnak köszönhetően az összes vidéki szálláshely megújulhat a következő években.

Többen maradhatnak életben Idén ősztől országossá válik a vastagbél szűrési program: a daganatos betegségek megelőzésére az 50 év feletti korosztálynak érdemes elmenni az ingyenes vizsgálatokra a háziorvoshoz. A vastagbélrák a második leggyakoribb rosszindulatú daganatos megbetegedés Magyarországon. Évente 10 ezren betegednek meg, és a betegek csaknem fele veszti életét.. Az uniós és magyar forrásból megvalósuló szűrésekre 6,57 milliárd forint áll rendelkezésre. Az új program célja, hogy a halálozási arány tíz százalékkal csökkenjen.

Tőkealapokat indít a kormány

A kormány meghosszabbította - befektetési időszakát 2025 végéig, futamidejét pedig 2030. december közepéig - és 8 milliárd forinttal megemelte a Széchenyi Tőkebefektetési Alap tőkéjét, valamint döntött két új tőkealap indításáról, amelyek a közép-magyarországi és a határ menti vállalkozások fejlesztéseit segítik szeptembertől. A Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. szeptembertől két új tőkealap kezelését is megkezdi. A 8 milliárd forintos keretösszegű Irinyi II. Kockázati Tőkealap kifejezetten a közép-magyarországi régió tőkeigényeinek támogatására szolgál és az Irinyi Terv fő céljaira épül. A Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Kockázati Tőkealap 20 milliárd forintos keretösszeggel kezdi meg a működését, és a Kárpát-medencei országokban működő, terjeszkedni kívánó, innovatív vállalkozások számára nyújt majd tőkebevonási lehetőséget.

Listázzák az áram- és vízszerelőket is

Szeptembertől a gázcsatlakozásokhoz hasonlóan az áram- és víziközmű szektorban is lehetőségük lesz a családoknak és a kisvállalkozásoknak, hogy maguk válasszák ki a közműcsatlakozási munkák kivitelezőit. Létrejön ugyanis a villanyszerelők és vízszerelők központi nyilvántartása, amelybe mostantól várják az érintettek szakmák képviselőinek jelentkezését.

Átszabták az erdőtörvényt Szeptembertől lép hatályba az új, a gazdálkodóknak kedvezőbb erdőtörvény. A módosítás fő célja volt az erdő gazdasági, védelmi, és közjóléti szerepének megőrzése, de úgy, hogy felesleges megkötések ne korlátozzák a szükségesnél jobban az erdőkezelőket.

Felmérik a magyar lakosság képességeit

Pénteken indul az OECD nemzetközi felnőtt képesség- és kompetenciamérési programjának (PIAAC) magyarországi felmérése Magyarországon. A PIAAC a felnőttek készségeiről eddig készített legátfogóbb nemzetközi összehasonlító vizsgálat, amely pontos képet ad arról, hogy a 16-65 év közötti felnőttek mennyire használják képességeiket munkájuk során. Magyarországon körülbelül 8 hónapon át tart majd az adatgyűjtés. A KSH kérdezőbiztosai személyesen keresik fel a 250 településről kiválasztott 6 ezer embert. A válaszadás önkéntes és név nélküli, minden kitöltő 5 ezer forintos ajándékutalványban részesül.

Könnyebb lesz kijutni a Kopaszi-gáthoz

A BKK Zrt. hajójáratai szeptember 1-től újra érintik a Kopaszi-gát kikötőjét, így a D11-es és D12-es járat reggeltől estig Újpesttől, illetve a Rómaifürdőtől az új Kopaszi-gát-BudaPart kikötőig közlekedik. A menetrend szerint közlekedő hajójáratokkal minden nap reggel negyed 9 és este negyed 9 között lesz elérhető a népszerű szabadidős helyszín.