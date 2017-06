Nagyot változik az élet szombattól

Nagyon sok jogszabály változik 2017. július elsejével. Többek közt drágul a cigaretta, de rossz napja lesz figyelmetlen feltöltőkártyásnak is. Olcsóbb lesz viszont a diákhitel és hamarabb vehető fel pénz a lakástakarékoktól. Szombattól nagyot nő a reklámadó és életre kel a nyugdíjas szuperfegyver.

Domokos László, 2017. június 30. péntek, 07:08

Tovább drágul a cigaretta

A cigaretta adója kitartóan emelkedik, legközelebb 2017. július elsejétől kell magasabb közteherrel számolni. Akkortól a cigaretta adója 16 200 forint lesz, plusz az eladási ár 25 százaléka, de legalább 29 200 forint ezer darabonként. A vágott dohány kilója után 17 300 forintot kell fizetni az év második felétől, a szivar és szivarka adója az eladási ár 14 százaléka, de legalább 4180 forint lesz ezer szálanként.

Sok tízezer mobilosnak rossz napja lesz

Letelik a feltöltőkártyás mobiltelefon előfizetők számára az adategyeztetésre adott határidő, így a nem azonosított sim-kártyák előfizetése július 1-jétől megszűnik. A szolgáltatók egybehangzó véleménye szerint akár több mint százezer ügyfél is azonosítatlan is maradhat. Őket pedig szombattól kötelező lekapcsolni. A cégek azonban biztosítják ügyfeleknek, hogy új szerződéssel visszakapják a korábbi hívószámukat és egyenlegüket.

Az elektronikus hírközlésről szóló törvény januári változásai miatt a mobilszolgáltatóknak június 30-ig azonosítaniuk kell minden feltöltőkártyás előfizetőjüket, ha azok 2017. január 1. előtt kötöttek szerződést. Az adategyeztetési kötelezettség csak a beszélgetésre alkalmas kártyákra vonatkozik. A jogszabály alapján egy egyéni előfizetőnek legfeljebb tíz, egy üzleti előfizetőnek pedig maximum ötven előre fizetett mobiltelefon sim-kártyája, azaz feltöltőkártyás előfizetése lehet.

Változik a jövedéki szabályozás is

Számos változást hoz a jövedéki szabályozásban az új jövedéki törvény, amely július 1-jén lép hatályba - hívta fel a figyelmet az adóhivatal (NAV). Az egyik legfontosabb egyszerűsítés, hogy a sokféle adóraktári engedélytípus helyett az új szabályozás egyféle adóraktári engedélyt ismer, de a jövedéki termékek továbbra is adóraktárban állíthatók elő és tárolhatók az adófizetésig.

Új tevékenységként jelenik meg a borászati üzemengedéllyel rendelkező gazdálkodó, azaz a kisüzemi bortermelő, aki önállóan vagy más borászati üzemmel jogi és gazdasági kapcsolatban teljesíti a jogszabályban meghatározott feltételeket. A kisüzemi bortermelő bérmunkát, bértárolást nem végezhet és csak előzetes bejelentés után szállíthat adófelfüggesztéssel szőlőbort és palackos erjesztésű habzóbort más adóraktárnak. Július 1-jétől az adóraktár-engedélyeseknek napi bontásban kell adatot szolgáltatniuk az adóhatóságnak.

Marad az üzemanyag jövedéki adója A NAV számítása szerint 51,257 dollár volt a Brent ára április 1. és június 15. között, vagyis nem emelkedik az üzemanyagok jövedéki adója szombattól. Az a benzin esetében 120, a gázolajnál 110,35 forint marad. A kormány tavaly nyáron fogadta el az új adócsomagot, amely az üzemanyagok adótartalmát a Brent árához kötötte. Eszerint ha a kőolaj világpiaci ára 50 dollár vagy az alá csökken, akkor a benzin és kerozin jövedéki adómértéke literenként 5 forinttal, a gázolajé pedig literenként 10 forinttal nő.

Hamarabb érkezhet a pénz

A lakéscélra megtakarítók számára fontos, hogy szombattól a lakástakarékoknál az úgynevezett kiutalási időszak két hónapra csökken majd az eddigi három hónapról. Ez azért lényeges, mert lakástakarék-szerződéssel rendelkezők hamarabb juthatnak a megtakarított pénzükhöz.

Emellett a lakás-takarékpénztárak az eddigi 75 százalék helyett mostantól már szabad eszközeik 90 százalékát helyezhetik ki áthidaló kölcsönként.

Még kisebb lesz a diákhitel kamata

Rekord alacsonyra, 2,3 százalékra csökken a szabad felhasználású Diákhitel1 konstrukció kamata július 1-jétől az első félévi 3,35 százalékról, a kötött felhasználású Diákhitel2 ügyfelekre eső része továbbra is 2 százalék. A Diákhitel1-nél havi 15 és 50 ezer forint közötti összeg igényelhető az ügyfél által meghatározott célra, míg a kizárólag a képzési díjra fordítható Diákhitel2 felvehető összegének maximuma az adott képzésre meghirdetett önköltségi díj.

Váltás a V4-ek élén Magyarország Lengyelországtól szombaton veszi át és 2018 június végéig tölti majd be a V4-csoport (Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia) elnöki tisztségét.

Bírságolnak a parlagfű miatt

Június 30-ig kellett minden földhasználónak a parlagfű elleni védekezni. Ha a földhasználó ezt elmulasztotta, akkor a kormányhivatal szombattól egyrészt növényvédelmi bírságot szabhat ki, másrészt úgynevezett közérdekű védekezést rendelhet el. A közérdekű védekezés azt jelenti, hogy belterületi ingatlanon a jegyző, külterületi ingatlanon pedig a kormányhivatal a földhasználó költségére elvégezteti az irtást, tehát a mulasztó földhasználónak a bírságon kívül a védekezés költségeit is utólag meg kell térítenie. A növényvédelmi bírság 15 ezertől 5 millió forintig terjedhet. A parlagfű bejelentő rendszer itt érhető el, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal oldalán.

Változik a csődtörvény

A csődtörvény módosítása nyomán szombattól ismét változnak a hitelbiztosítékra vonatkozó szabályok. A szabályok jogosultjai ugyanis biztosítéki céllal alapított engedményezés és vételi jog esetén, a fizetésképtelenségi eljárásokban, a zálogjog jogosultjaival esnek majd egy megítélés alá. Azok a követelések, amelyeket zálogjog biztosított, mindig is elsőbbséget élveztek a hitelfelvevő fizetésképtelenség esetén: a zálogjog jogosultja a többi hitelezőnél hamarabb jutott a pénzéhez. A júliustól hatályba lépő szabályozás ezt a kitüntetett szerepet a biztosítéki céllal létrehozott vételi jog és követelésengedményezés jogosultjának is megadja: az adós felszámolása esetén ugyanis ezen jogok kedvezményezettjei is hamarabb nyernek majd kielégítést, mint a csődbe ment társaság egyéb hitelezői (ideértve az adóhatóságot is).

Nehezebb lesz a székhelyszolgáltatók élete

Az új szabályozás nyomán július elejétől székhelyszolgáltatás alapjául a jövőben csak olyan ingatlan szolgálhat, amely a székhelyszolgáltató kizárólagos tulajdonában áll, a legtöbb professzionális székhelyszolgáltató azonban ma Magyarországon bérelt irodában nyújtja ezeket a szolgáltatásokat.

Nagyot nő a reklámadó

A reklámadó kulcsa egységesen 7,5 százalék lesz a második félévben. Az adót azon vállalkozásra róják ki, amelyeknek a reklám közzétételéből származó nettó árbevétele eléri a 100 millió forintot. Hosszas vita és Brüsszel megszólalása után a kormány úgy döntött, hogy az első félévben az adó mértéke nulla százalék.

Olcsóbb lesz az e-töltők létesítése Az adótörvények módosítása nyomán szombattól adóalap-kedvezmény lesz elérhető - az uniós szabályokkal összhangban - az elektromos töltőállomások - ezek a hivatalok definíció szerint olyan eszközök, amelyek alkalmasak egy elektromos gépjármű energiatárolójának töltésére vagy cseréjére - létesítése és üzemeltetése esetén.

Jön a nyugdíjas szuperfegyver

Július elsejével életre kel a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek intézménye. Ilyen csoportot legalább tíz nyugdíjas hozhat létre, minimális hozzájárulással. A tagok úgy tudnak majd munkát vállalni, hogy utánuk biztosítási költségeket nem kell fizetni, csupán személyi jövedelemadót fizetnek, ha az általuk megkeresett összeget pénzben veszik fel. A kormányzati tervek szerint - az iskolaszövetkezetekhez hasonló megoldás - egy csapásra megoldhatja a nyugdíjasok foglalkoztatásának problémáját. Miközben tehát a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek reaktivizálják az időseket, a náluk felhalmozódott tudás, szakmai tapasztalat, élettapasztalat is átadásra kerülhet.

Szomorúak a köztisztviselők Idén már nem zárnak be hivatalok a köztisztviselők napján (július elsején, amely idén szombatra esik), ugyanis a munkaszüneti kedvezményt tavaly egy nem törvénymódosítás eltörölte. Így ez igazán a jövőben fog fájni, mivel a köztisztviselőknek július elsején is dolgozniuk kell.

