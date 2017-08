Nagyszabású tervek: ez lesz a cél Washingtonban az új nagykövet szerint

Magyarországnak jelentékennyé kell tennie magát az Egyesült Államokban - jelentette ki az MTI-nek adott pénteki interjújában Szabó László, Magyarország új washingtoni nagykövete, aki pár nappal ezelőtt foglalta el állomáshelyét az amerikai fővárosban.

Szabó Zsuzsanna, 2017. augusztus 12. szombat, 08:18

Ajánlom

Szabó László nemcsak szereti, hanem kiválóan ismeri is az Egyesült Államokat. Az Ely Lilly amerikai gyógyszergyártó óriáscég hr-igazgatójaként évekig Indiana szövetségi államban dolgozott. Az elmúlt három évben pedig - a külgazdasági és külügyi tárca parlamenti államtitkáraként - rendszeresen tárgyalt, egyeztetett és megállapodást kötött az amerikai gazdasági-üzleti élet legfontosabb szereplőivel. Mint az MTI-nek mondta: a magyar-amerikai gazdasági sikerekre alapozva lehet és kell a politikai viszony minőségét is javítani.

Az MTI azon kérdésére, vajon az a tény, hogy az elmúlt években elsődlegesen gazdaságdiplomáciával foglalkozott, azt jelenti-e, hogy a magyar diplomácia most majd gazdasági feladatokra összpontosít az Egyesült Államokban, Szabó László kifejtette: feladata komplex, de tény, hogy - éppen a külgazdasági és külügyminisztérium prioritásainak újragondolása nyomán - az igen sikeressé vált gazdasági kapcsolatokra építve lehet jelentősen javítani a politikai kapcsolatokat is. A nagykövet szerint

a magyar-amerikai kétoldalú gazdaság nagyon jól és dinamikusan fejlődik, s bár az éves forgalom már több mint ötmilliárd dolláros, és a két ország közötti kereskedelem már az idén is 5 százalékkal gyarapodott, még mindig vannak feltárandó és kiaknázandó lehetőségek. Jó úton járunk, de most a politikai kapcsolatokat kell okvetlenül erősíteni.

Komoly összecsapások voltak

A kétoldalú politikai kapcsolatok jellemzésénél Szabó László utalt arra, hogy az Obama-adminisztráció nyolc éve alatt "nagyon komoly ideológiai összecsapások voltak" Washington és Budapest között, s megítélése szerint "gerjesztett politikai helyzet alakult ki a két ország között". Ez azonban - hangsúlyozta - a Trump-kormányzat hivatalba lépésével "jelentősen módosulni látszik".

"A Trump-kormányzat nem fél kimondani azt, amit gondol, ez nagyon friss, új szellemiséget jelent a kétoldalú kapcsolatokban is. A magyar kormány 2010 óta nagyon nyíltan képviseli a magyar nemzet érdekeit, s jó látni, hogy most Amerika szintén kimondja: az amerikaiak számára Amerika a legfontosabb, ugyanúgy, ahogyan a magyarok számára Magyarország az elsődleges. Ezt nem kell szégyellnünk egymás előtt" - mondta a nagykövet.

A változáshoz idő kell

Arra a kérdésre, hogy a magyar-amerikai viszony csak látszólag vagy valóban változik, a nagykövet úgy válaszolt, hogy a lényegi változáshoz idő kell. "Az amerikai külügyminisztériumban, ahol több tízezer ember dolgozik, még a munkatársak nagy része az Obama-kormányzathoz kötődik, de mi bízunk abban, hogy ez változik, s a külügyben is egyre több barátunk lesz. Olyan munkatársak, akik megértik, hogy a javuló magyar-amerikai és a V4-amerikai kapcsolatok igenis értéket jelentenek Amerika számára is" - hangsúlyozta a nagykövet.

Relevánssá kell tennünk magunkat Amerika számára, el kell mondanunk, hogy miért fontos a jó viszony Magyarországgal

- szögezte le. A nagykövet szerint jelenleg a legfontosabb a már meglévő gazdasági sikerek hangsúlyozása, az például, hogy 1700 amerikai vállalat dolgozik Magyarországon, hogy közel 100 ezer embert alkalmaznak, hogy több mint 18 milliárd dollárnyi amerikai befektetés van az országban, s az Egyesült Államok a második legfontosabb partnere Magyarországnak.

De világossá kell tennünk azt is, hogy mint a V4-es országcsoport soros elnöke, igenis odafigyelünk az Egyesült Államok energiapolitikájára, s ezen belül is kiváltképp arra, hogy Washington hogyan tudja eljuttatni a cseppfolyósított gázt (LNG) Európába. El kell érnünk, hogy potenciális piacként velünk is számoljanak - hangsúlyozta Szabó László.

Magyarország bízik abban, hogy megépül a horvátországi Krk szigetére tervezett gázterminál - amire Zágráb kötelezettséget vállalt -, s megépülnek az interkonnektorok Horvátország és Magyarország, valamint Románia és Magyarország között is. Így Magyarország amerikai forrásból is hozzájuthat energiához, és "nem fogunk annyira függeni az orosz gáztól" - szögezte le.

A nagykövet utalt arra, hogy az orosz gáz hosszú távon is fontos lesz Magyarország számára, de ha van versenytárs és egészséges árverseny, az mindenképpen hasznos lesz a magyar embereknek is.

Szabó László elmondása szerint az amerikai külügyminisztérium energetikai részlegével éppen a napokban tartottak "nagyon hasznos megbeszélést" erről. "Nagy érdeklődéssel fordulnak Közép-Európa felé" - jelentette ki.

Nagyon komoly partnerek vagyunk

Donald Trump amerikai elnök varsói beszédét - amelyből az szűrődött ki, hogy az amerikai külpolitika a korábbinál nagyobb figyelmet akar fordítani Közép-Európára - Szabó László jelentősnek nevezte. "Sok mindenben azonosan gondolkodunk" - fogalmazott.

A nagykövet az MTI-nek kiemelte a magyar-amerikai biztonságpolitikai együttműködést. "Nagyon komoly partnerek vagyunk, ezt Magyarország már bizonyította. Például azzal, hogy egyike vagyunk annak a 27 államnak, amely csapatokkal járul hozzá az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni küzdelemhez".

Utalt az iraki Erbíl városában szolgálatot teljesítő magyarokra - akiknek létszámát egy júliusi parlamenti döntés nyomán 150-ről 200 főre növelik -, valamint a koszovói és a baltikumi magyar jelenlétre is. "A NATO-hadműveletekben csaknem ezer fővel vagyunk jelen, s ez figyelemre méltó egy ilyen kicsiny országtól, mint a miénk. Ezt az amerikaiak értékelik is" - szögezte le Szabó László.

A hihetetlenül alacsony tarifák és az elégedett ügyfelek véleményei révén a DEGIRO a leggyorsabban növekvő bróker Európában. Regisztráljon, és fektessen be a DEGIRO biztonsági struktúráján keresztül.