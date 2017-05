Nagyszülők, figyelem! Új üdülési kedvezmény jelent meg

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázatot hirdet az Erzsébet-program keretében nagyszülőknek és unokáiknak 2017/2018-ban felhasználható üdülésre. Pályázni kizárólag elektronikusan lehet május 28. és június 30. között.

A gyermeknap alkalmából nyíló pályázatra jelentkezni az a nagyszülő tud, aki a pályázat benyújtásának napján öregségi illetve korkedvezményes nyugellátásban részesül, valamint a 2016. évre megállapított havi teljes összegű ellátása nem haladja meg a 147 ezer forintot és nem rendelkezik egyéb, további rendszeres jövedelemmel, vagy foglalkoztatott jogviszonyban állóként a háztartásában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg a 2017. január 1-jén érvényes minimálbér összegét.

A pályázatot benyújtó nagyszülők a 18. életévet be nem töltött unokáikkal együtt utazhatnak 4 vagy 5 napos pihenésre, a programban részt vevő szálláshelyek valamelyikére. A pályázat a 18 éven aluli gyermekek mellett legfeljebb két felnőtt résztvevővel nyújtható be. Abban az esetben, ha a pályázó nagyszülő egyedül él, vagy házastársa/élettársa egészségügyi állapota nem teszi lehetővé a részvételét, a pályázat kedvezményezettjeként megjelölhető második felnőtt részvevő a pályázatban szereplő legalább egy, a pályázat benyújtásának napján a 18. életévét be nem töltött gyermek valamely szülője/gondviselője is lehet.

Pályázni most is kizárólag elektronikusan lehet 2017. május 28. - 2017. június 30. között, az Erzsébet-program honlapján.

Korábban a személyes jelentkezés fennakadásokat okozott. Erről itt olvashat.