Narancsriasztás érkezett az extrém hideg miatt

Az extrém hideg, a viharos szél és a hófúvás veszélye miatt adott ki országszerte másod-, illetve elsőfokú figyelmeztetéseket péntekre az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Veszélyjelzésük szerint az extrém hideg miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére adták ki a "narancs", vagyis másodfokú figyelmeztetést. Eszerint ezekben a megyékben mínusz 20 Celsius-fok alá csökkenhet a hőmérséklet. Emellett Hajdú-Bihar, Heves és Pest megyére, valamint a fővárosra szintén az extrém hideg miatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki, mivel ezeken a területeken is készülni kell arra, hogy mínusz 15 fok alá hűl le a levegő. A viharos szél miatt ennél még hidegebbnek érezhetjük a levegő hőmérsékletét.

Szintén másodfokú figyelmeztetést adtak ki a viharos szél veszélye miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Veszprém és Zala megyére. Elsőfokú a figyelmeztetés - szintén a szél miatt - Baranya, Békés, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Tolna megyében.

Csütörtök este az északi szél erős marad, gyakran viharos lökések kísérik, majd pénteken tovább erősödik. A legerősebb széllökések a Dunántúlon várhatók, de a Bakonyban és a Közép-Dunántúlon óránkénti 80-90 kilométeres, sőt a Balatonnál 90-100 kilométeres maximális széllökések is előfordulhatnak. Pénteken a Dunántúl középső területein több helyen fordulhat elő óránkénti 90 kilométeresnél erősebb széllökés is (a Balatonnál továbbra is lehetnek akár óránkénti 100 kilométerest meghaladó lökések). Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére a gyenge hófúvás miatt ugyancsak elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Ezekben a megyékben a friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.

A meteorológiai szolgálat országos, középtávú előrejelzése szerint a hétvégén szeles, hideg idő várható: néhol akár mínusz 24 Celsius-fokig is lehűlhet a levegő, több helyen a maximumok is csak mínusz 10 fok körül alakulnak.