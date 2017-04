Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

NAV: még lehet kérni az 50 ezer forintot

A januártól online pénztárgép beszerzésére kötelezetteknek még 18 napjuk van arra, hogy igénybe vegyék az 50 ezer forintos állami támogatást, ehhez csak annyit kell tenniük, hogy április 30-ig üzembe helyezik a pénztárgépet - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára az MTI-nek.

Tavaly év végéig mintegy 12 500 pénztárgépet helyeztek üzembe, ennek csaknem a fele - mintegy 6300 kassza - taxikba került - mondta Tállai. Az első negyedév statisztikája szerint a beszerzések 84 százaléka támogatott, március 31-ig ugyanis a vállalkozók 10 500 pénztárgépre 522 millió forintnyi állami támogatást kaptak. Kitért arra is, hogy a vállalkozások több mint 95 százaléka tavaly december 31-ig üzembe is helyezte a pénztárgépet.

A pénztárgépenként járó 50 ezer forintos támogatást egyetlen olyan vállalkozótól sem akarták megvonni, aki 2016. december 31-ig az adóhivataltól a szükséges kódokat beszerezte. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai ebben is partnerként segítették a vállalkozásokat, 2016. december 22-én az ügyfélkapun keresztül küldtek egy figyelemfelhívó tájékoztatást azoknak az adózóknak, akik addig még nem kértek üzembehelyezési kódot - emelte ki Tállai András.

Az államtitkár közölte azt is, hogy számításaik szerint mintegy ezer olyan vállalkozó lehet, aki tavaly év végéig kérte a támogatásra is jogosító úgynevezett üzembehelyezési kódot, de december 31-ig nem helyezte üzembe a pénztárgépet. Nekik akkor jár a gépenkénti 50 ezer forintos támogatás az államtól, ha április 30-ig üzembe helyezik a pénztárgépet. A kiutalás iránti kérelem 2017. május 15-ig nyújtható be az adóhivatalhoz - tette hozzá.