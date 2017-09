Négyszázezer magyar nyugdíjast érinthet a kormány új csodafegyvere

A kereskedelem mellett a pénzügyi szektorban és az oktatásban is szükség lenne a nyugdíjas foglalkoztatottakra – írja az InfoRádió.

Dzindzisz Sztefan, 2017. szeptember 6. szerda, 15:58

Szeptember elejéig több országos lefedettségű nyugdíjas szövetkezet alakult az országban az elsőként létrejövő a Szomszédok Nonprofit Kft. júniusi megalakulását követően - mondta az InfoRádiónak Fiák István, a nyugdíjas-szövetkezetek létrehozását segítő Diákész elnöke.

Mint mondta, múlt héten a Takarékszövetkezetekre, ezen a héten pedig a Coop-hálózatra épülve jön létre egy újabb országos nyugdíjas-szövetkezet.

Tapasztalataik szerint nemcsak a kereskedelemben, hanem a szolgáltatásban és az oktatásban is szükség van rugalmas formában foglalkoztatott nyugdíjas munkavállalókra. "Sok területen van erre érdeklődés. Most például egyeztetések zajlanak a Klebelsberg Központtal és a felsőoktatásból sok kancellár és rektor is megkeresett minket, hogyan lehetne visszafoglalkoztatni azokat a nyugdíjba ment kollégáikat, akik kiesnek a jelenlegi oktatási rendszerből, de szükség lenne a munkájukra. Nem állandó jelleggel, hanem rugalmasan." - közölte Fiák.

A Diákész elnöke szerint idén ősszel már akár tízezer nyugdíjas is dolgozhat a szövetkezetekben, egy év múlva pedig akár a 400 ezres is elérheti a tagság száma.