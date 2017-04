Nekimegy a kormány a hazai erdőknek?

Húsvétig elfogadhatja a parlament az új erdőgazdálkodási törvényt, mely inkább a favágók érdekeit, semmint a környezetvédelmi szempontokat veszi figyelembe a szakértők szerint. Akár tarra vághatják az állami erdőterületeket, veszélybe kerülhetnek az őshonos fajok, új utakkal szétszabdalhatják az erdőket.

"E törvény célja, hogy az erdő, az erdőgazdálkodás, és a társadalom viszonyának szabályozásával, kiemelten a fenntartható erdőgazdálkodás feltételeinek meghatározásával biztosítsa az erdő, mint a természeti tényezőktől függő és az emberi beavatkozásokkal érintett életközösség és élőhely fennmaradását" - hiába kezdődik az erdőgazdálkodási törvény tervezett módosítása ezzel a mondattal, a módosítás a jelenlegi formájában odavezethet, hogy csökken Magyarország erdőborítottsága, akár több hektáros területeket is tarra vághatnak a szakértők szerint. A parlamenti megvitatásra váró szöveget a környezetvédők mellett Bándi Gyula zöldombudsman is bírálta, azt azonban nem tudni, hogy módosítja-e végül az azt beterjesztő Földművelésügyi Minisztérium.

A tervezet egyik legkritikusabb pontja, hogy csökkenne a folyamatosan erdővel borított területek aránya: ugyanis eszerint 30 ezer hektáron végezhetnek majd ismét tarvágást az állami gazdaságok területein. Olyan területeken, ahol eddig nem volt szabad, sőt, kiskaput is adnak a favágáshoz. A folyamatos erdőborítást ugyanis átmeneti üzemmóddal is biztosítani lehet, vagyis egy-egy erdőt kisebb méretű tarvágásokkal lehet felszabdalni, de az mégis "folyamatosan erdővel borítottnak" minősül majd - fejtette ki a témával részletesen foglalkozó Magyar Nemzetnek Gálhidy László, a WWF Magyarország erdővédelmi programjának vezetője.

Nem ez az egyetlen passzus, majd alárendelné az erdővédelmi szempontokat a gazdasági érdekeknek: az őshonos fajták körüli eddig egy legalább 200 méteres védősávot kell hagyni, ám a jövőben ez akár 100 méterre csökkenhet. Lényegében arról van szó, hogy az erdőtesthez közelebb lehet majd invazív fafajokat telepíteni (jellemzően a gyorsan növekedő akácot), ami megfertőzheti a természetes faállományt.

A Magyar Nemzet kitér arra is, hogy könnyebb lesz erdei utakat létesíteni - akár aszfaltozott borítással is -, amely a fakitermelőknek kedvez. Könnyebben hozzáférhető és elszállítható lesz a kivágott fa. Az úthálózat bővítése viszont azt eredményezheti, hogy elszigetelődnek egymástól a facsoportok, az erdőrészek így degradálódhatnak. De változna az árvízi és az alföldi erdők védelme is, amely védett állatfajok élethelye is.

A törvényt még el sem fogadták, de a budapesti Római-parton hamarosan fakivágásokba kezdenek, épp árvízvédelmi szempontokra hivatkozva: szerdán a Fővárosi Közgyűlés megszavazta a partvonalra tervezett védmű megépítését.