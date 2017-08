Nem sikerült a felvételi? Íme, egy lehetséges megoldás

A szakképzési centrumok várják azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akiknek idén nem sikerült a felsőoktatásba bekerülni - mondta Pölöskei Gáborné, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára szerdán az MTI-nek.

Szepesi Anita, 2017. augusztus 9. szerda, 16:05

A mintegy 33 ezer érintettet az Oktatási Hivatal levélben értesíti a szakképzésben rejlő lehetőségekről, így például az elérhető szakmákról, a tanulmányi ösztöndíjakról és a képzési formákról. A szakképzés - az első és a második szakma megszerzése is - ingyenes, a fiatalok nappali, levelező és esti képzési formára is jelentkezhetnek, utóbbi kettő választása esetén a tanulmányaik mellett munkát is vállalhatnak - mondta a helyettes államtitkár.

A szakképzésben résztvevő diákok a tanulmányi eredményeiknek megfelelő ösztöndíjban részesülnek, ilyen például a Szabóky Adolf szakképzési ösztöndíj, amelyre a hiányszakmát választó diákok lesznek jogosultak. A Szabóky ösztöndíj mértéke a tanulmányi eredménytől függően a szakközépiskolában tanulóknál havi 10 ezer és 35 ezer, a szakgimnáziumban tanulóknál 20 ezer és 50 ezer forint között mozog.

A helyettes államtitkár a hiányszakmák közül példaként említette a szakácsot, a logisztikai ügyintézőt, a gyakorló ápolót és a hegesztőt. Azok a fiatalok, akik gimnáziumban végeztek, 2 éves technikus képzésen vehetnek részt a szakgimnáziumokban vagy egyéb szakmát is választhatnak. A fiatalok a szakképzési lehetőségekről a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapján tájékozódhatnak.

Az országban 44 szakképzési centrumban 367 iskola várja a jelentkezőket, akik 238 különböző szakma közül választhatnak - ismertette. Rámutatott, hogy a felnőttoktatás egyre népszerűbb, míg 5 évvel ezelőtt a jelentkezők száma csupán 5 ezer volt, tavaly már 46 ezren tanultak ebben a képzési formában.

Pölöskei Gáborné szerint "a munkaerőpiac visszajelzései alapján ma már az érettségi kevés az elhelyezkedéshez, ahhoz, hogy valaki biztos alapokra helyezze a jövőjét, legalább egy szakmára is szükség van".

