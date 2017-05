Nemcsak az uniós pénzek pörgetik a magyar gazdaságot - elemzők

Nagyot nőttek a beruházások az első negyedévben, ám erre egyrészt számítani lehetett az alacsony bázis miatt, másrészt azonban a 2015-ös szintet még nem érték el - vélik a piaci elemzők.

Domokos László, 2017. május 30. kedd, 10:40

Ajánlom

Az idei első negyedévben 34 százalékkal nőttek a beruházások az előző év azonos időszakához képest. A több mint 30 százalékos növekedés annak fényében is jó eredmény, hogy alacsony volt a bázis, tavaly ugyanis az első negyedévben 15 százalékkal estek vissza a beruházások - kommentálta a KSH friss adatait Németh Dávid, a K&H Bank Zrt. vezető elemzője.

A legtöbb ágazatban jelentős volt a növekedés, amiben fontos szerepe volt az uniós projekteknek. Az átlag felett bővültek a beruházások például az oktatásban és az ingatlanágazatban is. Ezzel együtt azonban a 2010-es fix bázison számolt adatok alapján az idei első negyedévben a beruházások még nem érték el a 2015-ös szinteket, pusztán a 2014 őszi eredményeknél tartanak. Idén a beruházások enyhén a GDP 20 százaléka felett lehetnek, azaz ha a beruházások már fedezik az amortizációt - véli Németh.

Az erőteljes növekedés a nemzetgazdaság csaknem egészét érintette. A beruházások bővülésében szerepet játszott, hogy a vállalkozások kapacitásnövelő beruházásainak élénkülése mellett a 2014-2020-as uniós költségvetési ciklus elindított projektjeinek tényleges megvalósítása is nagyobb lendületet vett. Kifejezetten kedvező, hogy a feldolgozóipari beruházások 32 százalékkal bővültek - állapította meg Suppan Gergely, a Takarékbank Zrt. elemzője.

A következő negyedévekben továbbra is erőteljes növekedésre számít, noha a javuló bázishatás miatt a növekedési ütem lassulhat. A növekedést a felfutó EU-támogatások mellett a lakás és irodaépítési boom, a jelentős autóipari beruházások és az állami építkezések is támogatják, amelyek hatásai - a tavaly elindított lakásépítések és irodaépítések átadásával - döntően a második félévtől lesznek láthatóak és a következő évekre is átnyúlnak. Így idén 20 százalékhoz közeli, jövőre pedig további 10 százalékos növekedés jöhet, a tavalyi csaknem 20 százalékos visszaesés után.