NGM: újabb adóelkerülési kiskapuk záródnak

Újabb adóelkerülési kiskapuk záródnak azzal, hogy Magyarország is csatlakozik a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) multinacionális vállalatok adóelkerülési és agresszív adótervezési gyakorlata ellen fellépő információcsere egyezményéhez - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A közlemény szerint 50 ország csatlakozott a multilaterális megállapodáshoz, amely biztosítja a transzferárazással - az egymással kapcsolatban álló vállalkozások közötti árakkal - kapcsolatos országonkénti jelentések (angolul: Country-by-Country Report) adóhatóságok közötti cseréjét. Ennek alapján a részes államok adóhivatalai meghatározott, - évi 750 millió euró csoportszintű éves árbevétel feletti - multinacionális vállalatcsoportok egyes adatait évente automatikusan megosztják egymással.

Az adatoknak köszönhetően - amelyek többek között tartalmazzák a munkavállalók számát, a bevételt, a nyereségadót, a globális jövedelemallokációt - az adóhivatalok fel tudják mérni a szokásos piaci ár megállapításával, az adóalapcsökkentéssel és profitátcsoportosítással kapcsolatos kockázatokat, és fel tudják tárni a saját költségvetésüket megillető közteher nagyságát - írta az NGM.

A beérkező adatokkal a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kockázatelemzői még pontosabban ki tudják szűrni, hogy melyik multicégnél érdemes vizsgálódni.

A kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek és a transzferárakra vonatkozó ellenőrzések eredményesek, ezt igazolja a statisztika is - írták. Csak 2015-ben 850 ellenőrzés fejeződött be, ezek 89 százaléka tárt fel hiányosságot, a revízió eredménye 40 milliárd forint nettó adókülönbözet volt. Így a jövőben a transzferárakkal trükközők nemcsak a hatékony ellenőrzéssel, hanem azzal is számolhatnak, hogy a megállapodásnak köszönhetően napra kész és pontos adatai lesznek a multicég minden egyes leányvállalatáról a NAV-nak.

A megállapodást még az Országgyűlésnek ratifikálnia kell, amely várhatóan 2017. elején megtörténik, így már az idei, 2016-os évet érinti a jelentéstételi kötelezettség - áll a közleményben.