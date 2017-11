Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nincs ember - mit lépnek a cégek?

Többezres, esetenként több tízezres munkaerőhiányról számoltak be a Világgazdaság érdeklődésére a különböző ágazatokból.

Ma már gyakorlatilag nincs olyan munkakör, ágazat, amelyet ne sújtana a munkaerőhiány Magyarországon - mondta Szűts Ildikó, az országos Humánmenedzsment Egyesület elnöke a lapnak. A szakember például egy vidéki autóipari beszállítói cégtől úgy értesült, hogy mindegy, milyen a leendő dolgozó végzettsége vagy képzettsége, csak legyen két keze, két lába, és tudjon beszélni. Szűts szerint a közfoglalkoztatottak egy részét is lehetne on the job képezni, akár szakmunkásnak, akár a kereskedelemben vagy a víziközmű-szolgáltatásban érzékelhető munkaerőhiány enyhítésére.

A balatoni vendéglátásban súlyos gondokat okozott a nyáron a szakács- és felszolgálóhiány, az egészségügy pedig már évek óta szenved attól, hogy kevés az orvos, a szakápoló. A KSH adatai szerint az egészségügyi-szociális szektorban több mint 7 ezer, míg a feldolgozóiparban 20 ezer betöltetlen álláshely volt a nyáron.

A Magyar Pékszövetség elnöke szerint 3 ezer pék, illetve sütőipari dolgozó hiányzik, de hasonló gondokkal küszködik a húsipar is, ahol hentesek, húsipari szakmunkások kerestetnek. Ráadásul nem feltétlenül esnek egybe a hivatalos statisztikai adatok az ágazati szakmai érdekképviseletek számaival.

Egyes felmérések szerint akár háromszázezer ember is elhagyhatja Magyarországot a következő években - mondta a lapnak

Szűts Ildikó.

Címlapkép forrása: Pixabay.

Keressen állást vagy keressen munkaerőt egy olyan újgenerációs állásportálon, amely valódi, pontos egyezőség alapján rangsorolja a jelentkezőket - kattintson az allas.hu oldalra!

Sorry, your browser doesn't support iframe element. Állás, munka