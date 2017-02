Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nincs napirenden a Putyin-Trump találkozó

Oroszország és az Egyesült Államok diplomatái még nem vitatták meg Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök találkozójának megszervezését - jelentette ki Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó szerdai moszkvai sajtótájékoztatóján.

"Ezt a kérdést eddig konkrétan nem vitattuk meg diplomáciai csatornákon. Vannak elképzeléseink, mint ahogy valószínűleg az amerikai félnek is, de egymás között erről még nem egyeztettünk" - mondta.

Elmondása szerint Moszkvában tudnak arról, hogy Donald Trump májusban részt vesz majd a NATO brüsszeli csúcstalálkozóján, valamint júliusban a G-20 csoport legmagasabb szintű hamburgi tanácskozásán. Ezen a találkozón jelen lesz Putyin orosz államfő is - írja az MTI.

A sajtóban korábban több feltételezés is megjelent a csúcstalálkozó lehetséges helyszínéről. A finn külügyminisztérium konkrétan fel is ajánlotta, hogy az Északi-sarkvidéki Tanács találkozója alkalmából megszervezi az amerikai-orosz csúcsot. Hasonló kezdeményezést terjesztett elő a szlovén diplomáciai tárca is. Usakov szerint Moszkva és Washington azonban egyik lehetőségről sem egyeztetett eddig.