NOB-elnök: vihart keltettek a budapesti olimpiai pályázat körül

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnökét már arról kérdezték, mi lesz, ha csak Párizs és Los Angeles marad versenyben a 2024-es játékok rendezési jogáért. Thomas Bach szerint politikai célok vezették a budapesti népszavazás kezdeményezőit.

Meglepő kérdést szegezett Thomas Bachnak, a NOB elnökének az AP hírügynökség az alpesisí-világbajnokság helyszínén - írja az MTI-re hivatkozva az Inforadio.hu. Arról faggatták, hogy ha két jelölt marad csak versenyben a 2024-es olimpia rendezési jogáért, elképzelhető-e, hogy idén szeptemberben Limában egyszerre a 2024-es és a 2028-as nyári olimpia rendezési jogát is odaítélik.

Szeretem, amikor az emberek beszélnek az olimpiai helyszínek kiválasztásának folyamatáról, mert azt mutatja, érdekli őket - felelte Thomas Bach, aki decemberen maga is tett olyan kijelentést, hogy a mostani pályázatnak túl sok vesztese lesz. Ha viszont a kettős döntést választják, azoknak a városoknak sérülne a joguk, akik még csak most indulnának a 2028-as rendezési jogért. Most mindenesetre kitérő választ adott, úgy nyilatkozott, ezt a kérdést is meg kell még vitatni.

Az AP Budapestet esélytelennek minősíti Párizs és Los Angeles ellenében, különösen az után, hogy a Momentum Mozgalom péntekre összegyűjtötte a budapesti népszavazáshoz szükséges támogató aláírásokat. Thomas Bach közölte, a budapesti olimpiai pályázat körüli vihart egy új politikai csoport keltette, amely "így akart nevet szerezni magának", majd hozzátette: "A népszavazást nyilvánvalóan jó eszköznek találták arra, hogy feltegyék magukat Magyarország politikai térképére."

Az MTI képén Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke és Orbán Viktor miniszterelnök látható az olimpiai lánggal a riói Magyar Házban tavaly augusztusban.