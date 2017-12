Nőtt az infláció - és mi lesz jövőre?

A piaci várakozásokkal összhangban 2,5 százalékos volt a novemberi infláció. Jövőre hullámvasútra kerülhetnek az árak.

Az inflációs mutatót az egyébként stagnáló maginfláción kívüli tételek húzták fel - kommentálta a friss adatokat Németh Dávid, K&H Bank Zr. vezető elemzője. Drágultak az élelmiszerek, a tojás például havi összevetésben kiugró áremelkedést produkált. Szintén emelkedett a palackos gáz és a tűzifa ára, de az üzemanyagok ára is feljebb ment.

A szakember szerint az inflációs folyamatok érdekesen alakulnak, mivel a lakossági fogyasztás és a kiskereskedelmi forgalom is bővül, ami fokozott keresletre utal, ám az árak ehhez képest visszafogottan emelkednek. Németh szerint idén 2,4 százalék körüli inflációval lehet számolni. A jövő év a jelenlegi kilátások alapján változatos lehet: az első negyedévben az adóintézkedések miatt 2 százalék körüli vagy az alatti mutató várható, a második negyedévtől jöhet a gyorsulás. 2018 decemberében pedig a ráta megközelítheti a 3 százalékos szintet.

Bár a vártnál valamivel lassabban növekvő infláció kisebb meglepetést okozott, az adat belső szerkezete megfelelt az előzetesen gondoltnak - mondta Nyeste Orsolya, az Erste Bank Zrt. szenior makrogazdasági elemzője. Az éves maginfláció 2,7%-on maradt. Decemberben - döntően a bázishatásnak köszönhetően - ismét lassulhat az éves index, várhatóan 2,2-2,3 százalékra. Jövőre pedig egy lassú, fokozatos emelkedésre számít, az év második felében az infláció elérheti a jegybank 3 százalékos középtávú célját. Az MNB monetáris politikájának laza irányultsága vélhetően továbbra sem változik.

Az infláció trendjében a belső kereslet erősödése, a béremelkedések hatása továbbra is a vártnál lassabban jelentkezik, elsősorban a lakáspiacon jelentkező kereslet miatt. A folytatódó béremelkedés, a maginflációs trend és az olajárak legutóbbi világpiaci emelkedése azonban továbbra is felfelé mutató kockázatot tükröz - véli Jobbágy Sándor, a CIB Bank Zrt. szakértője. Jövőre a béremelkedések és részben ehhez kapcsolódóan a belső kereslet, illetve fogyasztás erősödése növekvő mértékben járulhat hozzá az infláció újbóli emelkedéséhez és az olajárak várható enyhe emelkedő trendje is ezt az irányt támogathatja. Ugyanakkor a 3 százalékos inflációs szint tartós átlépése még jövőre sem valószínű. A jegybank erőteljes kommunikációja is a laza monetáris kondíciók fenntartása iránt mutatott elkötelezettséget jelzi. Nem-konvencionális MNB-intézkedések, illetve a monetáris politikai eszköztár változása a továbbiakban is napirendre kerülhet.

A következő hónapban ismét csökkenhet az infláció az üzemanyagok magas decemberi, illetve idei év eleji magas bázisára miatt - állapította meg Suppan Gergely, a Takarékbank Zrt. elemzője.

A jövő év elején az idei áfacsökkentések múló hatását ellensúlyozza további termékekre és szolgáltatásokra bevezetni tervezett áfacsökkentések, valamint az üzemanyagárak idei év eleji magas bázisa, így az infláció 2 százalék közelébe süllyedhet. Majd 2018 közepére az infláció - az üzemanyagárak idei évközepi alacsony bázisa miatt - elérheti a 3 százalékot, de tartósan nem marad az inflációs célnál, így bázishatások miatt jövő év végére visszatérhet 2,5 százalék közelébe. Így éves átlagban 2,7 százalék lehet az infláció jövőre, azonban a gyorsuló belső kereslet és a bérköltségek növekedése miatt az infláció nagyobb gyorsulást is mutathat.

Az év utolsó hónapjában némileg csökkenhet az infláció, ezzel az év egésze 2,4 százalék lehet. Bár jövőre emelkedhet az inflációs nyomás, az továbbra is elmaradhat a 3 százalékos jegybanki céltól edés - fogalmazott Virovácz Péter, az ING Bank Zrt. vezető elemzője.

