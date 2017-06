Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nyári fenyegetés az autósoknak - az M7-esen már nagy a baj

Nyáron növekszik a vadbalesetek száma, ilyenkor nappal is többet mozognak az állatok, és gyakran kelnek át a közutakon is. A vaddal való ütközés igencsak veszélyes és gyakran költséges. Megelégelték a vadászok is, hogy egyre több vaddal ütköznek az autók az M7-es autópályán, ezért állami segítséget szeretnének - írja a szabadfold.hu.

Központi beavatkozás nélkül másként nem lehet megoldani a problémát a vadászok szerint - olvasható a portálon. Az autópálya állatvédő kerítése alacsony, a szarvasok könnyedén átugorják a sztráda mentén, ahol olykor a gaz is embermagasságú, vagyis ideális búvóhelyet jelent a vadaknak - érvelnek.

A Siófok környéki vadászegyesület területe ugyanis határos az M7-essel. A vadászok arra hívták fel a figyelmet, hogy 2014 óta gyakorlatilag minden alkalommal a vadásztársaságok felelőssége, ha a vad a sztrádára téved. A sztrádán közlekedő autós a díjfizetés fejében joggal várja el, hogy biztosítsák a gyors és biztonságos közlekedés feltételeit, és az aligha várható el tőle, hogy a megengedett 130 kilométeres maximális sebesség tudatában "óvatosabban" hajtson, ahol vadveszélyre figyelmeztető táblát lát.

A vadászok úgy tapasztalják: miközben ők több millió forintos összegeken vitáznak egy-egy vadbaleset után, a sztráda mentén lévő területeket évek óta nem tartják karban, nem végeznek bozótirtást, és sok helyen valóban hiányos vagy alacsony a vadak feljutását meggátló kerítés.

Sokba kerülhet az autóvezetőnek a közúti vadbaleset

A vaddal való ütközés esetében a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság minden esetben javasolja, hogy az érintettek hívjanak rendőrt a helyszínre, függetlenül attól, hogy a vad elhullott-e, vagy esetleg elment a baleset helyszínéről - idézi a bama.hu. A kiérkező helyszínelő megvizsgálja, hogy a járművezető részéről megállapítható-e a KRESZ valamely szabályának megsértése. Amennyiben igen, akkor szankcionálja azt, azonban ha nem történt szabályszegés, akkor is rögzíti a tényeket. Megállapítja továbbá, hogy melyik vadásztársaság az illetékes a területen, és intézkedik a kiértesítéséről, az elhullott állat elszállíttatásáról, valamint a későbbi kárrendezéshez a jogosultak kérésére a rendőrség kiadja az elkészített iratokat. Az ezt követő kártérítési hercehurca kicsit sem egyszerű: a károk jellemzően százezrekben mérhetők.

A szakemberek az autósoknak fokozott figyelmet és kisebb sebességet ajánlanak a balesetek elkerülése érdekében.