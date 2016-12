Nyugdíjasok Erzsébet-utalványa: sokan csak karácsony után örülhetnek

A nyugdíjasok jelentős része valószínűleg csak a két ünnep között kapja meg Erzsébet-utalványokat, mert a posta kapacitása nem képes a küldemények kézbesítésére ilyen rövid időn belül - mondta Korózs Lajos, a népjóléti bizottság szocialista alelnöke. A Fidesz viszont jelezte: az év végig kell megkapniuk a nyugdíjasoknak tízezer forintos támogatást.

A nyugdíjasok csaknem fele nem fogja karácsonyig megkapni az Erzsébet-utalványát, de december 31-ig mindenkihez el kell jutniuk a postásoknak - mondta az InfoRádiónak Korózs Lajost, a népjóléti bizottság szocialista alelnöke.

Minden elismerésünk a postásoké, mert az utalványokat még a héten is nyomtatták. Úgy látszik, Orbán Viktor nemcsak a nyugdíjasokat lepte meg, hanem a postát is, hiszen több mint százötven tonnányi küldeményt kell most pluszként kézbesíteniük - mondta a politikus, és további problémaként említette, hogy az Erzsébet-utalvány értékküldemény, amelyet csak személyesen lehet átvenni, ezt pedig sok idős ember nem tudja megtenni. A postahivatalokban meghatalmazással átveheti ugyan más is, de ehhez speciális postai meghatalmazás szükséges.

Az Erzsébet-utalványokat az év végig kell megkapniuk a nyugdíjasoknak - reagált a Fidesz-frakció az MSZP csütörtöki sajtótájékoztatójára; a kormánypárt szerint a szocialistáknak eszébe sem jutott támogatni a nyugdíjasokat.

A Fidesz szerint a népjóléti bizottság szocialista alelnöke is tudja, hogy az Erzsébet-utalványokat az év végéig kell megkapniuk az érintetteknek, "mégis hazudik és be akarja csapni az időseket". A Fidesz szerint Korózs Lajosnak mint volt szociális államtitkárnak és a szocialistáknak soha még csak eszükbe sem jutott támogatni a nyugdíjasokat, sőt még el is vettek tőlük egyhavi nyugdíjat, és nyugdíjadót akartak bevezetni. A szocialistákkal ellentétben a Fidesz megbecsüli a nyugdíjasokat - írta a kormánypárt közleményében.

