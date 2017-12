Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nyugdíjasok, figyelem! Üzentek az Erzsébet-utalványok kiosztásáról

A nyugdíjasoknak szánt 10 ezer forint értékű étkezési Erzsébet-utalványok gyártási folyamata a végéhez közeledik. A szükséges 2,7 millió darab utalványból az utalványforgalmazó Zrt. eddig több mint 2,5 milliót már elkészített és azokat el is juttatta a Magyar Postához, a hiányzó mennyiség gyártása a napokban befejeződik – mondta Uhrinyi Tamás, az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. logisztikai igazgatója vasárnap Budapesten.

Elmondta 2,7 millió nyugdíjas kapja meg még karácsony előtt névre szóló borítékban az utalványokat - tudósított az MTI.

Felhívta a figyelmet, hogy a borítékokat az átvételt követően óvatosan kell kinyitni a sérülések elkerülése érdekében. A borítékokban hat darab utalvány található, négy 2000 forintos és két 1000 forintos.

Az utalványokat 2018. december 31-ig lehet felhasználni élelmiszerek, valamint melegkonyhás vendéglátóhelyeken meleg étel vásárlására. A nyugdíjasok számára az országban 60 ezer elfogadó hely áll rendelkezésre.

A logisztikai igazgató az Erzsébet-utalványok gyártási folyamatáról elmondta: az utalványok gyártása után egy gép automatikusan összepárosítja azokat az érintettek címével ellátott borítékokkal, és a rendszerből a már lezárt, Erzsébet-utalványt tartalmazó borítékok kerülnek ki. Ezt követően a borítékokat egységcsomagokba rendezve adják át naponta a Magyar Postának.

Mi volt a fő baj 2016-ban?

Tavaly a legnagyobb problémát azonban az okozta, hogy a nyugdíjasok döntő többsége még soha nem látott egy papírra nyomtatott két utalványt. Ezért rengetegen panaszkodnak arról, hogy csak 5 ezer forint értékű utalványt kaptak, 10 ezer helyett. Amikor felbontják a borítékot, az első mozdulattal kidobták az utalvány mellé csomagolt papírokat. Ezzel kidobják a rövid tájékoztatót is az utalványokról. Feltételezik, hogy az utalvány egyik részét az élelmiszerbolt igazolásként őrzi meg a beváltáshoz.

Egy kis útmutató

Az Adó.hu tavaly felhívta a figyelmet, hogy az utalvány bal oldalán is szerepelt egy 2000-es szám, és jobb oldalán is egy 2000-es szám volt látható. Akkor figyelmeztettek, hogy meg kell nézni az utalvány alján a vonalkódokat bal oldalon és jobb oldalon is! A számok különbözőek. Ebből következik, hogy nem lehet az egyik a másiknak a másolata, illetve igazoló szelvénye. Két külön utalványt látható egy papíron: összértékük 4 ezer forint. Az utalvány középső részén perforációt látható és egy olló, mely azt jelzi, hogy itt kell kettéválasztani a kiküldött utalványt, s így kettő lesz belőle! Ha valaki kapott 2 darab 2 ezres lapot és 1 darab ezres lapot, akkor megvan az ígért 10 ezer forint (4 ezer+4 ezer+2 ezer).