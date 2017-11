Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nyugdíjasok: komoly változások készülnek

Hamarosan a kiskereskedelemben is megjelenhetnek nagyobb számban a nyugdíjas-szövetkezetek - közölték a Magyar Idők által megkérdezett érdekképviseletek. Július óta már több mint 70 érdekközösség alakult.

Több kiskereskedelmi lánc is tett lépéseket annak érdekében, hogy megalakuljanak azok az országos nyugdíjas-szövetkezetek, amelyek a jelenleg az ágazatban dolgozó időseket is foglalkoztatnák a jövőben - mondta Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára a lapnak.

Az alacsony dolgozói létszámok miatt Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének vezetője nem számít arra, hogy a nyugdíjasok nagyobb számú megjelenése az aktív dolgozók kárára menne.

Rengetegen mentek nyugdíjba a Nők 40 kedvezménnyel a kereskedelemből, viszont sokan újra munkába állnának - mondta Zs. Szőke Zoltán, az Áfeosz-Coop Szövetség elnöke. Véleménye szerint szükség lenne az idősek egyéni munkavállalását is segíteni a szövetkezetekben alkalmazott járulékkedvezményekkel, elsősorban a már most is dolgozó nyugdíjasok érdekében. Ez nem jelentene konkurenciát a szövetkezeti modellnek a közvetítői szerep miatt. A Coop-hálózat már kötött partnerségi megállapodást nyugdíjas-szövetkezettel a munkaerő megtartásának, toborzásának érdekében - olvasható a Magyar Időkben.

A parlamentben e a héten tárgyalják azt a módosító javaslatot, amely lehetővé teszi, hogy a szövetkezeti modellben ne csak az öregségi ellátottak, hanem a korkedvezménnyel és korengedménnyel nyugdíjazottak is dolgozhassanak, így a munkavállalók száma tovább nőhet.

