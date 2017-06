Nyugdíjat akar? Erre figyeljen!

A sikeres nyugdíjas évekre való felkészülés nemcsak a megfelelő pénzügyi szokásokon, hanem az egészséges életmódon is múlik - derül ki az Aegon nemzetközi kutatásából.

2017. június 22. csütörtök

A 2012 óta rendszeresen felvett kutatás szerint az emberek aktív nyugdíjas évekre vágynak, amelyben helyet kapnak a barátok és az ismerősök, jut idő közösségi tevékenységekre, és a munkáról sem szeretnének teljesen lemondani - mondta Horváth Gyula, az Aegon Magyarország pénzügyi vezérigazgató-helyettese.

Az eredmények szerint akik több egészségmegőrző szokást is kialakítanak - például rendszeresen sportolnak vagy egészségesen étkeznek - azok sokkal felkészültebbek a nyugdíjas éveikre. A sikeres nyugdíjas évek nagyrészt azon múlnak, hogy valaki helyes megtakarítási szokásokat alakít-e ki, és odafigyel-e az egészsége megőrzésére.

Az Aegon 15 országot felölelő nemzetközi kutatása szerint világszerte csupán a munkavállalók 39 (a magyarok 27) százaléka vallja magát rendszeres megtakarítónak (aki mindig tesz félre a nyugdíjára). További 24 (16) százalék az eseti megtakarítók, 19 (32) százalék a megtakarítani vágyók, 12 (12) százalék a múltbéli megtakarítók aránya, míg 6 (a magyarok körében 12) százalék egyáltalán nem takarékoskodik ilyen célra.

Összességében a válaszadók 67 (a magyarok 61) százaléka tartja jónak vagy kitűnőnek saját egészségi állapotát és 82 (72) százalékukat foglalkoztatja időskori egészségi állapota. Ugyanakkor csak 43 (32) százalékuk nyilatkozott úgy, hogy az életmóddal kapcsolatos döntéseikben figyelembe veszik az egészségük hosszú távú megőrzését is.

A munkavállalók 57 (ez a magyaroknál is így volt) százaléka valamilyen formában nyugdíjasként is szeretne dolgozni. A kijózanító realitás azonban az, hogy a véglegesen nyugdíjba vonultak 39 (33) százaléka számolt be arról, hogy a tervezettnél hamarabb ment nyugdíjba, melynek oka legtöbbször az egészségi állapotuk megromlása volt (29, illetve 30 százalék).

