Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Odapörköl egyet a magyar bankoknak a kormánypárt

Nehezebben értékesíthetik a bankok ár alatt a nem fizető hitelek miatt árverezésre kerülő lakóingatlanokat – már amennyiben a parlament elfogadja a KDNP javaslatát.

alapok vásárlása előtt. A befektetési alapok óriási népszerűségnek örvendenek, de amikor elhatározzuk, hogy mi is szeretnénk beszállni, kiderül, hogy nem is olyan egyszerű a választás. A részletekért kattintson! 10+1 hasznos tipp befektetési

A kisebbik kormánypárt - KDNP - benyújtotta az árverezésre kerülő ingatlanok eladását szigorító törvénymódosítását. A javaslatot Harrach Péter, Vejkey Imre és Soltész Miklós jegyzi. A törvénymódosítás a bírósági végrehajtásról szóló jogszabályt írná át, a javaslat indoklásban a KDNP kvázi hadat üzent a bankoknak és követeléskezelőknek, aki szerintük "megpróbálják kifosztani az embereket, hiszen a fizetésképtelen adósok lakásait többségében a becsérték alatt árverezik el."

A most benyújtott javaslat - amely borítékolhatóan át is megy majd a Fidesz-KDNP többségű parlamenten rögzíti, hogy kényszer-értékesítésre került lakóingatlanra adott érvényes vételi ajánlatnak el kell érnie legalább az előzetes becsértéket - így a végrehajtást kérő is csak a becsértéken veheti át az ingatlant.

A törvényjavaslat szerint a vételi ajánlat csak akkor kerülhet eleve bele az elektronikus árverési rendszerbe, ha az eléri a kikiáltási ár 50, lakóingatlan esetén annak 70 százalékát. Amennyiben viszont hitelszerződés behajtása miatt kerül árverésre a lakóingatlan - vagyis azt bank vagy más pénzintézet indítja - , akkor a legalacsonyabb elfogadható vételi ajánlat a kikiáltási ár 100 százaléka lehet, a jelenlegi 70 százalékkal szemben.

Így a lakóingatlanok forgalmi értéken kerülhetnek értékesítésre, ami végső soron a hitelező érdekét is szolgálja, hisz nagyobb mértékben térülnek meg a követelések - olvasható a törvényjavaslat indoklásában. Hitelfelmondás miatt bekövetkezett árverésen a lakóingatlan első és második árverésén nem lehet a kiáltási ár alatt értékesíteni a lakást.

A módosításokat már a hatályba lépés után az akkor már folyó árverésekre is érvényesíteni kell - mondja ki a törvényjavaslat.