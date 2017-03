Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Olcsón venne autót vagy kutat? Keresse a NAV-ot!

Tavaly több mint ezer milliárd forint értékben árverezett el ingatlanokat, autókat és használati tárgyakat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Nemcsak végrehajtáskor zár alá vett cikkeket adnak el, hanem olyan dolgokat is, amelyeket vám- vagy bűnügyi eljárásokban lefoglaltak. Az adóhatáságtól sok tárgyat vásárolhatunk olcsón, akár olyan cikkeket is, mint egy műtőasztal vagy egy macskavécé, de akkor is érdemes körbenéznie az árverési oldalon, ha agyagbányát vagy présházat keres.

Ha éppen kerekeskutat keres, de egyik szakboltban sem talált elég olcsó terméket, akkor jó hír, hogy a NAV árverési oldalán most 20 ezer forintos minimális licittel vehet magának egy alig használtat. De azoknak is érdemes körbenézni, akik dizájnerpiszoárt, vagy orvosi műszerek sérvállóságát lehetővé tevő hálószilikonozó-gépet keresnek olcsón. Az autókülönlegesség rajongóit pedig igazi kuriózummal, egy Mészáros Lajos-gyártmányú vontatmánnyal csábítja az adóhatóság.

Az olcsó vásárlást egy dolog teheti keserűvé: a NAV által meghirdetett árverésekre többnyire azért kerül sor, mert végrehajtás miatt azokat lefoglalták. A cél az, hogy a befolyt összegből rendezzék az adós tartozásait. Ebből a szempontból találó a hivatalos megnevezés: kényszerértékesítés.

Sovány vigasz, hogy ha a tartozások kifizetése után marad még bevétel, akkor azt az adóhatóság nem tartja meg, hanem visszautalja az adósnak. A nyomott árak miatt erre nem mindig van lehetőség.

Az ország legnagyobb aukciós háza

Jelenleg közel 230 darab árverés fut az elektronikus felületen, de hagyományos úton is száz felett van már a meghirdetett aukciók száma. Tavaly a honlapon 19 798 darab árverés fejeződött be (1225 ingatlant, 18070 ingóságot, és 503 vám- és bűnügyi eljárásban lefoglalt vagyontárgyat) adtak el - tudta meg a Napi.hu a NAV-tól.

Összesen mintegy 1140 millió forint folyt be az elektronikus, 197 millió a hagyományos árveréseken. A pénz nemcsak a tartózások kiegyenlítésére ment el, az adóhatóság ebből gazdálkodta ki maguknak az árveréseknek a kiadásait is. Az olyan tételek mint a végrehajtási költség, vagy az árverezett tételek a tárolása, illetve a szállítási költsége az adósra terhelhetők.

Más a helyzet azonban az olyan esetekben, amikor vám- és bűnügyi eljárások során foglalnak le forgalomba hozható termékeket. Leegyszerűsítve ezek olyan ingóságok, amelyek fennakadnak a vámon, vagy egy rajtaütés során foglalják le. Vásárolhat így vámköteles ruhaneműket, ásványolaj termékeket, de akár tartós élelmiszert is. De olyan gépjárműveket is, amelyeket direkt csempészéshez alakítottak át.

Ilyen esetekben azonban nem elég kifizetni a vételárat: olykor a vagyontárgyakhoz illeték, jövedéki adó, vagy vámkezelési eljárási díj is kapcsolódik. Ezeket minden esetben a vevőre terhelik. Újabb nehezítés, ha egész életében néhány hordó ásványolajra vágyott, hogy csak akkor licitálhat, ha megszerezte a termék értékesítéséhez, kezeléséhez, szállításához szükséges engedélyeket. Enélkül érvénytelen lesz a licitje.

Macskavécé, macskaprém, rendelőintézet - a NAV nem válogat

Ahogy a cikk elején hozott példák is mutatják, a végrehajtási vagy a bűnügyi eljárásban lefoglalt termékek a legkülönfélébbek. A Napi.hu-t a NAV arról tájékoztatta, hogy 2016-ban olyan rendhagyó tételeket is eladtak, mint egy műtőasztal, egy ugráló vár, sörcsap, több mennyasszonyi ruha, egy látásvizsgáló tábla.

De kalapács alá került egy vadmacska bőr preparátum zöld filcre montírozva is. Ez így fest:

Voltak olyanok is, aki agyagbányára, egy egykori rendelőintézet ellátóhelyiségére, présházra vagy éppen borospincére tettek szert. Mások pedig élelmiszer boltra és büfére licitálhattak.