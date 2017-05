Ön is hatástalaníthatja a zsarolóvírusokat - itt az Europol segítsége

A zsarolóvírusok ellen szinte csak megfelelő védelmet nyújtó szoftverrel, biztonsági mentésekkel lehet legjobban védekezni. Amennyiben megtörténik a baj, viszont úgy tűnik még sincs veszve minden és fizetés nélkül is hatástalaníthatjuk a zsarolóvírust. Ehhez nyújt segítséget egy ingyenes megoldást ajánló honlap, amelyet a holland rendőrég és az Europol it-biztonsági cégekkel hozott létre. Cikkünkből kiderül, hogy segíthet ez önön is.

Szabó Zsuzsanna, 2017. május 13. szombat, 14:29

Az Europol keretében működő európai kiberbűnözés elleni központ (European Cybercrime Centre - EC3) szorosan együttműködik az érintett országok egységeivel és a fő iparági partnerekkel annak érdekében, hogy a fenyegetést csökkentsék és az áldozatokat segítsék - közölte az Europol. A legutóbbi, pénteki támadás egy eddig példátlan szintet ért el és a bűnösök felderítése komplex nemzetközi nyomozást igényel - olvasható a hatóság közleményében, amelyben egyúttal egy kis segítséget is adnak azoknak, akiknek a gépe zsarolóvírusokkal megfertőződött.

Íme, egy nagy segítség

A holland rendőrség és az Europol it-biztonsági ágazatban tevékenykedő cégek segítségével ugyanis létrehozott egy olyan ingyenes online oldalt, amelyen olyan információk lelhetők fel amellett, hogy hogyan lehet megvédeni a számítástechnikai eszközeinket, adatainkat a zsarolóvírusoktól, hogy mit tegyünk, ha zsarolóvírussal fertőződik meg a gépünk.

Az oldalon - amely ugyan 13 nyelven elérhető, de ezek között nincs a magyar - némi történeti áttekintés mellett olyan hasznos eszközt is biztosít, mint a zsarolóvírus hatástalanítása. A szakértők ugyanis több zsarolóvírust dekódoltak és az adatbázist is folyamatosan frissítik.

A jó hír, hogy el lehet kerülni, hogy egy zsarolóvírusos támadás áldozataivá váljunk, de ha ez mégis megtörtént, akkor a rossz hír, hogy sok esetben meglehetősen korlátozott az, amit tehetünk, hacsak nincs biztonsági mentésünk illetve ha nincs biztonsági szoftverünk az eszközön. Az öröm az ürömben, hogy azért néha mégis lehetséges a fertőzött gépek felett visszavenni az uralmat és ismét hozzáférni a kódolt file-okhoz anélkül, hogy teljesítenénk a zsaroló kérését (amelyet egyébként sem ajánlanak a hatóságok).

No more ransom! elnevezésű oldal "Crypto Sheriff"-je például - részletes útmutatás mellett - segít a zsarolóvírus beazonosításában, dekódolásában, illetve arra is találunk lehetőséget, hogy az ilyen bűncselekményt jelentsük a hatóságoknak.

Miért hozták létre a honlapot?

A weboldalon található információk szerint a kezdeményezést azért hívták létre, mert a zsarolóvírusok, amelyek lekódolják az áldozat gépét és csak váltságdíj fejében hajlandó azt feloldani, egyre nagyobb problémává növi ki magát és a kiberbűnözés ellen küzdő biztonsági szakembereknek is komoly fejtörést okoz az elhárítása.

Az utóbbi időben ez a típusú fenyegetés olyan széles körben elterjedté vált, hogy már járványnak is nevezhető. Az ilyen támadások száma csak 2015 áprilisa és 2016 márciusa között 5,5-szeresére nőtt 2014-2015 hasonló időszakához képest és mintegy 718 ezer felhasználót fertőztek meg.

A rendőrség viszont egymaga nem tud ez ellen harcolni, de a biztonsági szakemberek, kutatók sem tudnak a bűnüldöző szervek nélkül fellépni ellene. A kezdeményezés elindítói szerint a zsarolóvírusok elleni fellépés ezért a rendőrség, az igazságszolgáltatás, az Europol és az it-biztonsági vállalatok közös felelőssége, ami közös fellépést is igényel.