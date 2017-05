Ön mennyit költ gyereknapkor?

Tíz magyar családból kilencben ünneplik a gyereknapot május utolsó vasárnapján, a szülők átlagosan 2-5 ezer forintot költenek gyereknapi meglepetésre - derül ki két felmérésből.

Domokos Erika, 2017. május 26. péntek, 14:59

A szülők mintegy fele átlagosan 3800 forint értékben vásárol játékot a Regio Játékkereskedelmi Kft. felmérése szerint, 6000 forintnál többet csak a családok negyedében költenek - írja az MTI.

Hasonló összegekről írt a Játéksziget bolthálózat tulajdonosa, a Formatex kft. is: a programokra és az ajándékokra a megkérdezett szülők 27 százaléka 2-5 ezer forint között költ, de 19 százalékuk 5-7,5 ezer forintot is kiad, közel ennyien akár 10 ezer forintot is elköltenek, sőt 23 százalék 10 és 20 ezer forint közötti összegből gazdálkodik ezen a napon.

A pünkösdi hosszú hétvégén a kisgyermekes családok egyharmada utazik el, a legnépszerűbb úti célok a Balaton, az Északi-középhegység és Budapest. A megkérdezettek mindössze 5 százaléka ad pénzt is gyereknapra, nagyrészt 1-2 ezer forintot. A családok kétharmada a helyi gyereknapi rendezvényeket látogatja meg, egyharmaduk pedig kirándulni indul, emellett a közös játék is nagy szerepet kap - ismerteti a Regio.

A Formatex felmérése szerint a szülők 80 százaléka meglepetésnek szánja a gyereknapi ajándékot, nem együtt választanak a gyerekekkel. A tárgyi ajándékozás a legnépszerűbb, amit az olyan élményajándékok követnek, mint a fagyizás, a gyereknapi tematikus programok, majd a kirándulás vagy állatkerti és játszóházi látogatás.

A gyereknapi ajándékok között továbbra is a játékok a legnépszerűbbek, majd a könyv és az édesség következik, sportszereket és ruhát a szülők 15 százaléka készül adni gyerekének.

