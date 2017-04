Online kasszát és védjegyet szorgalmaz a magánegészségügyi szolgáltatók egyesülete

A betegbiztonság javítása és a magánegészségügy kifehérítése érdekében alakított egyesületet 12 nagy magánegészségügyi szolgáltató. Védjegyet, online pénztárgépet és a szakmai döntéshozatalban való részvételt szeretnének a szektorban - mondta az alakulást bejelentő sajtótájékoztatón Leitner György, az egyesület ügyvezetője.

Tizenkét nagy - egymilliárd forint feletti árbevételű - magánegészségügyi szolgáltató részvételével alakult meg a Primus Magán Egészségügyi Szolgáltatók Egyesülete, (a tagvállalatok részesedése a fogorvosok, szépészeti beavatkozást végzők és háziorvoslást ellátók nélkül mintegy 100 milliárdos magánegészségügyi piac ötödét képviselik) elsődlegesen azzal a céllal, hogy javítson a magánegészségügyben mind nagyobb számban megforduló betegek biztonságán és ösztönözze a szolgáltatók átláthatóbb működését, kifehérítését - mondta Leitner György.

Egyre többen fordulnak magán egészségügyi szolgáltatóhoz, a számuk mára elérte a kritikus tömeget, többségbe kerültek (2014-ről 2016-ra a fővárosiak 49 százalékáról 60 százalékra nőtt az arányuk) azokhoz képest, akik csak a közfinanszírozott ellátóknál keresik a gyógyulást. Motivációik pedig leginkább a törődés, a gyorsaság, a korrekt tájékoztatás és a partnerség keresése - sorolta Leitner a Szinapszis kutatási adatait.

Az egyesület tagvállalatai ugyan már most átláthatóan működnek, a piacon viszont még mindig a lakásrendelők dominálnak, amelyekben sem a szakmai minőségre és a biztonságra, sem a transzparens működésre nincs garancia, gyakran elmarad a számlaadás és az orvosok jelentős részét is zsebből fizetik. A Primus ezért azt javasolja, hogy a magánegészségügyi szolgáltatók teljes körében vezessék be az online pénztárgép használatát. Szakmai indikátorok alapján pedig egy védjegyrendszeren is dolgoznak. A minőségbiztosításként működő védjegyet egy külső auditor cég auditálását követően szerezhetik meg a szolgáltatók, a feltételek teljesítését szigorúan, próbavásárlásokkal is ellenőrizni fogják - mondta Leiner György.

Az egyesületnek csak olyan szolgáltató lehet a tagja, amelyik vállalja a külső auditor átvilágítását, és az pozitív eredménnyel zárul. A tervek szerint őszre az összes tagvállalat átmegy ezen a folyamaton, a cél pedig az lenne, hogy a védjegyrendszer a lakásrendelőkig elérjen.

További kutatásokat is terveznek a magánegészségügy és a betegek döntéseinek jobb megértése érdekében, szeretnék világosan látni, a betegút mely pontján döntenek a betegek a magán szolgáltató mellett. Nagyobb hangsúlyt fektetnének a férfiak szűrésekkel kapcsolatos attitűdjeinek felmérésére is - sorolta az egyesület rövid távú terveit az ügyvezető, hozzátéve, hogy hosszabb távon az egészségügyet érintő jogalkotásban is partnerként szeretnének részt venni.