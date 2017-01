Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Orbán Botkához látogatott

Szegednek minden adottsága megvan ahhoz, hogy kiemelkedő regionális központ legyen - mondta Orbán Viktor miniszterelnök az MTI tudósítása szerint hétfőn a Modern városok program szegedi állomásán, ahol Botka László (MSZP) polgármesterrel tartott közös sajtótájékoztatót.

alapok vásárlása előtt. A befektetési alapok óriási népszerűségnek örvendenek, de amikor elhatározzuk, hogy mi is szeretnénk beszállni, kiderül, hogy nem is olyan egyszerű a választás. A részletekért kattintson! 10+1 hasznos tipp befektetési

A kormány és Szeged között hétfőn létrejött együttműködési megállapodás részleteiről szólva a kormányfő kifejtette, olyan fejlesztésekről döntöttek, amelyek kiállják az idő próbáját. Megvalósításuk független attól, "hogyan alakulnak a politikai fuvallatok Magyarországon".

Orbán a tájékoztatón megjegyezte, ritkán adódik lehetőség egy ellenzéki vezetésű önkormányzat és a kabinet közötti tárgyalásra. A miniszterelnök azt kívánta Szegednek, hogy legyen olyan sikeres város, mint amire a történelme felhatalmazza. Szeged a három országra is kiterjedő régiónak nem a legnagyobb, de a legszebb, legjobb egyetemmel rendelkező városa, és bár lehet, hogy gazdasága nem a legerősebb, de a legjobb minőségű iparágakat sikerült megtartania.

A bejelentett beruházások teljes költségét Orbán mintegy 50 milliárd forintra tette, de ha a magyar gazdaság növekedése - amely az idén akár a 4 százalékot is meghaladhatja - lehetővé teszi, a még feltételes módban szereplő elképzelések közül is sikerül többet megvalósítani, így az összeg elérheti a 70 milliárd forintot.

A kormányfő a megállapodásban rögzített pontok közül elsőként a 47-es út négysávúsítását említette, amivel olyan észak-déli közlekedési tengely jön létre, amely Szegedet Debrecenen keresztül összeköti Miskolccal.

A város regionális közlekedési pozícióját javítja a vegyes funkciójú, vasúti és közúti Tisza-híd mintegy 15 milliárd forintos költségű építése, és ehhez kapcsolódva Makó felé az elővárosi közlekedés fejlesztése - közölte a miniszterelnök.

A kormány vállalja a szegedi repülőtéren a nemzetközi minősítési szabályok változása miatt szükségessé vált technikai fejlesztések finanszírozását és egy új utasforgalmi épület kialakítását is - tudatta a kormányfő.

A megállapodás részeként 200 hektáros iparipark-fejlesztésről is megállapodtak. Ennek egy részén magyar élelmiszer-gazdaság szempontjából is jelentős beruházás valósulhat meg, a másik felén pedig a lézerközponthoz kapcsolódó technológiai parkot alakítanak ki - közölte Orbán.

A Modern városok program részeként történhet meg a Belvárosi híd rekonstrukciója, a Tisza Szeged főutcája projekt kivitelezése, a belvárosi rakpartok felújítása, a távlati elképzelések között pedig szerepel egy kerékpáros és gyalogos híd építése is. A kormány támogatja a Mars téri buszpályaudvar áthelyezését, hogy a helyén közösségi igényeket kielégítő teret alakítsanak ki. Emellett a Széchenyi tér is visszakaphatja világháború előtti arculatát - mondta a miniszterelnök.

Munkacsoportot hoznak létre annak kidolgozására, milyen fejlesztésekre van ahhoz szükség, hogy az országban Szeged legyen az első város, ahol a tömegközlekedés kizárólag elektromos alapon működjön.

A sportcélú fejlesztések közül a kormányfő kiemelte az új fedett uszoda 7 milliárd forintba kerülő építését, egy a teremsportok számára alkalmas csarnok és egy atlétikai centrum kialakítását. Hozzátette: egy fedett atlétikai centrum építése további egyeztetéseket igényel.

A déli határ megerősítése elkerülhetetlen

Az illegális migrációról szóló újságírói kérdésre reagálva Orbán hangsúlyozta, a déli határ megerősítése elkerülhetetlen. A határvédelemnek korszerűnek modernek és hatékonynak kell lenni. Mindent meg kell tenni "a tőlünk délre fekvő országok stabilitása érdekében, de képesnek kell lennünk ettől függetlenül megvédeni magunkat".

Az olimpiarendezésről szóló kérdésre a miniszterelnök megjegyezte, a kormány tudomásul veszi, hogy a rendezésről olyan formában születik döntés, amilyenben az emberek ezt akarják. Hozzáfűzte: a népszavazásról az aláírásgyűjtés után tud majd nyilatkozni.

Nemzeti ügy

Botka László hangsúlyozta, alapvető nemzeti ügy, hogy Magyarország a következő időszakban fel tudja használni a rendelkezésére álló európai uniós forrásokat, a Szeged és a kormányzat közötti együttműködés is ezt célozza. A polgármester szerint jelenleg 104 fejlesztési projekt van folyamatban a városban, és a miniszterelnökkel 19 további beruházásról tárgyaltak. Ezek a fejlesztések nemcsak Szeged érdekét szolgálják, hanem erősítik az egész ország versenyképességét. Megjegyezte azt is, Szegednek nemcsak az EU pénze, de az értékei is fontosak.

A déli Tisza-hídról Botka elmondta, az elővárosi közlekedés mellett, a beruházás helyreállítja a Szeged és Temesvár közötti vasúti kapcsolatot.

A sajtótájékoztatót megelőző több mint kétórás megbeszélés alatt - melyen mások mellett részt vett Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter is - a városháza épülete előtt néhány devizahiteles demonstrált transzparensekkel.

Orbán szegedi látogatása alkalmával megbeszélést folytatott a Fidesz helyi vezetőivel, majd belbiztonsági főtanácsadójával, Bakondi Györggyel megszemlélte a déli határzárat és felkereste a röszkei tranzitzónát, ahol beszélgetett az ott szolgálatot teljesítő rendőrökkel, katonákkal és tisztviselőkkel - tájékoztatta Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke az MTI-t.