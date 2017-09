Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Orbán elmondta, milyen országot szeretne

Külföldi tőke nélkül már nem működhet egyetlen modern ország sem, de alapvető érdek, hogy minél nagyobb számban létezzenek Magyarországon magyar tulajdonban levő nagyvállalatok - mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön, a magyar tulajdonú Béres Gyógyszergyár Zrt. szolnoki gyára kapacitásbővítő beruházásának avatásán.

A kormányfő az egész ország számára fontosnak nevezte az egyedi kormánydöntés alapján 50 százalékos vissza nem térítendő állami támogatást élvező beruházást, mivel magyar tulajdonú vállalat ad munkát magyar embereknek. A beruházás összköltsége 3,2 milliárd forint, és a fejlesztésnek köszönhetően 60 új munkahely jön létre.

Orbán Viktor méltatta a Béres Gyógyszergyárat, és megjegyezte, hogy különösen meg kell becsülni a családi vállalkozásokat. A Béres nem éri be a magyar piaci jelenléttel, beszáll a nemzetközi versenybe is - mondta. "Aki nem elég bátor ahhoz, hogy megméresse magát a nemzetközi térben, az a modern világgazdaság körülményei közepette hosszú távon jelentős sikereket jegyző vállalatként semmiképpen sem maradhat talpon"- fogalmazott. A Béres Gyógyszergyár Zrt. az Egyesült Királyságtól Oroszországig képviselteti magát a gyógyszerpiacon - tette hozzá az MTI szerint.

Orbán Viktor szavai szerint olyan országra van szükség, amely elég erős ahhoz, hogy ahol fejlődési lehetőséget, előrelépést lát, ott megpróbál segítséget nyújtani. Az a program, amellyel az Európában közepes méretűnek, de Magyarországon már nagynak számító - a Béreshez hasonló - vállalatokat támogatják, azért jött létre, hogy a vállalkozások és az ott dolgozók is érezzék: az ő munkájuk az egész magyar nemzeti közösség számára fontos - mondta.

Gyógyszeripar, mint kiemelt ágazat

A kormányfő kiemelte: a piacra lépőket is támogatni kell, de sosem szabad elfeledkezni azokról, amelyek "letettek már valamit az asztalra".

A magyar ipartörténet azt mutatja, hogy a magyar gyógyszeripar mindig kiválóan teljesített - emlékeztetett a miniszterelnök, hozzátéve: ez is egy újabb ok, amiért támogatják a beruházást. Hangsúlyozta: Magyarország nem akar lemondani jelentős gyógyszeripari teljesítményéről, ezért a magyar gyógyszergyárakat fejleszteni kell, hogy a gyógyszeripar megmaradjon a magyar nemzetgazdaság egyik vezérágazatának.

Fontosnak nevezte a beruházás azért is, mert a rendszerváltás után nehéz helyzetbe került Szolnokon valósult meg. A városnak újra van ipari kapacitása, a munkanélküliség 4 százalék körüli, közel a teljes foglalkoztatáshoz. A magyar kormány figyel a szolnokihoz hasonló városokra - mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor kiemelte: a Béres egy olyan magyar cég, amelynek "nem arculata, hanem arca van", etikus módon kapcsolják össze az üzleti teljesítményt az ország és a haza szolgálatával. Az ilyen cégeket meg kell becsülni - hangsúlyozta a miniszterelnök. Példaként említette, hogy minden évben 100 ezer üveg Béres Cseppet adományoznak társadalmi célokra a gyár tulajdonosai, elkötelezett támogatói az egészséges életmód jegyében induló akcióknak, a Magyar Kézilabda Szövetségnek, a magyar olimpiai csapatnak és országszerte részt vesznek a szűrőprogramokban.

Az eredmények számokban

A beruházással a teljes egészében GMP minősítésű - helyes gyártási gyakorlat tanúsítványú - gyártóterület nagysága eléri a 3700 négyzetmétert, a gyártási kapacitás csaknem duplájára nő, a raktározási kapacitás 40 százalékkal bővült - mondta Béres József, a Béres Gyógyszergyár Zrt. elnöke. A beruházás során 1027 négyzetméter új, GMP minőségű folyamatgyógyszergyártó terület jött létre, így az a korábbi 2712 négyzetméterről 3739 négyzetméterre, azaz 38 százalékkal nőtt. Az alap-és csomagolóanyag, valamint a késztermék raktárak 1102 négyzetméterrel bővültek, területük 2382 négyzetméter lett. A tárolási tárhelyek száma a korábbi 1571-ről 2200-ra emelkedett, ez 40 százalékos bővülést jelent. A beruházás során 1316 négyzetméteren alakítottak ki gépészeti és szociális területeket, ebből 1231 négyzetméter az új üzemhez, 85 négyzetméter a raktárakhoz kapcsolódik. Így az új építésű összterület 3445 négyzetméter. Megvásároltak és üzembe helyeztek egy-egy kompaktáló berendezést, tablettázógépet, filmbevonó berendezést, fiolás beszámoló-és csomagológépsort, valamint egy zárt rendszerű komplex porkezelés technológiai rendszert. A minőségellenőrző laboratóriumba egy ICP vizsgálati eszközt szereztek be. (Kőbányán bővít a dán gyógyszergyártó.)

A vállalat éves termelési volumene dinamikusan nő, ma már 13 millió csomagolási egység fölé emelkedett. A feldolgozott alap-és csomagolóanyag együttes mennyisége körülbelül 1000 tonna évente. A helyben foglalkoztatottak száma a kezdeti 64-ről 279-re nőtt, amelyből 60 embert 2017-ben , a most elkészült beruházásnak köszönhetően vettek fel. Az elmúlt több mint két évtizedben a Béres Gyógyszergyár szolnoki üzemében , a jelenlegi beruházást is figyelembe véve, 7 milliárd forint értékben történt ingatlan-, gép- és eszközfejlesztés. Továbbá energia-megtakarítási és környezetvédelmi beruházás, valamint integrált vállalatirányítási rendszert is bevezettek. A korábbi fejlesztések jelentős része önerőből valósult meg, 296 millió forint hazai és uniós pályázati forrásokkal kiegészülve. A Béres Gyógyszergyárnak Szolnokon kívül még Budapesten és Miskolcon van telephelye. A nyilvános cégadatok szerint a Béres Gyógyszergyár Zrt. értékesítésének nettó árbevétele 2016-ban több mint 10 milliárd 576 millió forint volt, 2015-ben meghaladta a 20 milliárd 802 millió forintot. A társaság adózott eredménye ugyanezen időszakban több mint 3 milliárd 286 millió forintra nőtt a 2015. évi több mint 1 milliárd 494 millió forintról.