Orbán emberei már nyertek az úszó vb-n

A már eredményesen lezárt, a vb-hez kapcsolódó több mint 102 milliárdnyi közbeszerzés több mint 70 százalékát (73,9 milliárd forintot) nyolc hazai nagyvállalkozó cégei nyerték el (hozzá kell tenni: az esetek tizedében konzorciumi partnerrel).

Papp Zsolt, 2017. június 3. szombat, 10:47

Ajánlom

A nagyot kaszáló vállalatok többsége már évek óta jól teljesít az állami tendereken, bevételeik jelentős része ilyen megbízásokból származik. Az érintett üzletemberek közül pedig sokaknak kifejezetten jó kormányzati kapcsolataik vannak: miniszterekkel vagy akár a kormányfővel (illetve rokonságával) is régi ismeretség, barátság köti össze őket - írja a Magyar Nemzet.

A legnagyobb nyertesek Garancsi István - 43,4 milliárdA vizes világbajnokság behozhatatlanul legnagyobb nyertese annak a Garancsi Istvánnak a cége a Market Zrt, aki saját elmesélése szerint egy Ausztriába szervezett közös túrán kötött közelebbi barátságot Orbán Viktorral.

Nagy Gábor Lajos - 7,6 milliárdA Nagy Gábor Lajos tulajdonában álló Penta Általános Építőipari Kft. (PÁÉ) két vizes vb-hez kapcsolódó megbízást is kapott, és ezek közül az egyikhez Orbán Viktor édesapjának cége is beszállít. Szeivolt István - 7,0 milliárdUszodában verhetetlennek tűnik az Épkar Zrt. Ez a cég újíthatta fel 3 milliárd forintért a Hajós Alfréd, illetve a Széchy Tamás Uszodát, ők építhettek egy új medencét 530 millióért a BVSC-nek, és ugyan konzorciumban, de a társaság nyerte el a Császár-Komjádi rekonstrukcióját is 1,7 milliárdért. A dobógól lecsúszott Paár Attila,vagy "Szijjártó Péter barátja" Kuna Tibor, de a teljes lista itt olvasható.