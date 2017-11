Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Orbán: ez az új világrend

A kínai gazdaság erősödése komoly lehetőségeket tartogat a közép-kelet-európai országoknak - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kína és 16 közép-kelet-európai ország gazdasági és kereskedelmi fórumát követően sajtótájékoztatón hétfőn Budapesten.

A kialakulóban lévő új világrendben Ázsia és benne Kína szerepe jelentősen megnőtt, és a jövőben is nőni fog. Kína pénzügyi és technológiai értelemben is meghatározó erővé vált, Közép-Európa üdvözli ezt a fejleményt - mondta. Kiemelte, hogy a térségben hatalmas fejlődési potenciál van. Ahhoz, hogy a térség fejlődni tudjon, külső technológiai és pénzügyi forrásokra is szükség van, az európai források önmagukban már nem elegendőek.

A miniszterelnök a régiós országok nevében üdvözölte, hogy az új világrend részeként Kína a térség fejlesztésében és fejlődésében jelen kíván lenni - írja az MTI.

Orbán Viktor gazdasági, kereskedelmi sikertörténetnek nevezte Kína és Közép-Kelet-Európa együttműködését. Elmondta, a mostani együttműködésben 11 európai uniós tagállam és 5 nem uniós ország vesz részt, és kulcskérdés, hogy közöttük létre jöhetnek-e azok a nagy ívű projektek, fejlesztések, amelyek az egész térséget fel fogják emelni.

A projektek közül kiemelte a miniszterelnök a Belgrád-Budapest vasútvonal korszerűsítését és fejlesztését, amely az Egy övezet-egy út kezdeményezésben a modern selyemúton keresztüli szállítás szempontjából stratégiai jelentőségű lesz a jövőben. (A kínaiak hozzák a pénzt Magyarországra, csak nem adják oda.)

Fotó: MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html