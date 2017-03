Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Orbán: gőzerővel építeni kell a kerítéseket (bővített)

A magyar határon épülő második biztonsági kerítés, ha kell, a Törökország felől érkező legnagyobb tömegeket is feltartóztatja majd - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádióban.

Ausztriában és Németországban az emberek nyugodtan aludhatnak, mert a magyarok itt meg fogják védeni Európa külső határait - véli Orbán Viktor.

A kormányfő ezt arra válaszolva mondta az MTI híre szerint, hogy Törökország részlegesen felmondta az Európai Unióval kötött migrációs egyezményt. Korábban is azt az álláspontot képviselte - ismerve a magyar történelmet -, hogy meg kell egyezni a törökökkel, de nem okos politika, ha kizárólag az ő kezükbe tesszük a biztonságunkat. Az végképp nem okos politika, ha "a törökök kezébe tesszük le a biztonságunkat, és közben egyfolytában piszkáljuk, támadjuk, bíráljuk őket" - jegyezte meg a miniszterelnök. Nem állítja, hogy a törökök ártatlanok ebben a vitában, de az európaiak hozzáállása - miközben Törökországtól várjuk a biztonságunkat - nem tűnik harmonikusnak.

Ezért már korábban is azt mondta - idézte fel Orbán Viktor -, hogy a török megállapodással párhuzamossal gőzerővel építeni kell a kerítéseket, mert ha "elillan" a Törökország-EU-megállapodás, ott fogunk tartani, mint előtte.

Az eddigi magyar határvédelmi intézkedéseket úgy értékelte: Magyarország megvédte a saját és Európa határait.

És jött a sorosozás

A jogi határzár elfogadott szigorításáról a miniszterelnök kifejtette: a legutóbbi brüsszeli csúcstalálkozón is ismertette a változtatást, amelynek lényege, hogy egy menedékkérőnek ügye jogerős lezárultáig ellenőrzött helyen, a tranzitzónában kell maradnia. Ez "nem minősül fogságnak", mert Szerbiába bármikor vissza lehet menni.

A miniszterelnökök szó nélkül tudomásul vették, amit mondtam - közölte Orbán, aki szerint Magyarország valójában egy európai jogszabályt tart be, és közben a tőle nyugatra lévő, jóval gazdagabb országok érdekét is védi. Arra számít, hogy "a Sorosék" majd "jól megtámadnak bennünket".

Azzal kapcsolatban, hogy a strasbourgi bíróság szerint a magyar hatóságok jogellenesen tartottak fogva és toloncoltak ki két menedékkérőt, Orbán Viktor azt mondta: Magyarországot egy Soros György által is finanszírozott nemzetközi szervezet perelte be, és a bíróság igazat adott neki. Vagyis azt az országot "meszelték el", amelyik betartja a jogszabályokat - kommentálta az ítéletet. Szerinte "az egész egy abszurd képtelenség", ami az embercsempészek, a brüsszeli bürokraták és a Magyarországon működő, külföldi pénzből finanszírozott szervezetek összjátéka.

Brüsszel, támadás!

Kitért az unió alapításának 60. évfordulójára készülő, Európa jövőjéről szóló, a tervek szerint jövő héten Rómában elfogadandó dokumentumra is, amelyről azt mondta: össze kellett csapnia nagyobb országok miniszterelnökeivel is, mert olyan szöveget akarnak elfogadni, amely szerint a migrációt emberségesen és jól kell menedzselni. Ezzel szemben szerinte a célt kellene megfogalmazni, vagyis hogy "ne jöjjenek be migránsok Európába", a tényleges menekülteket pedig a határainkon kívül válogassák külön.

A miniszterelnök beszélt az öt témában bejelentett nemzeti konzultációról is, amelyre azért van szükség, mert Brüsszelnek számos olyan kezdeményezése van, amellyel nemzeti hatásköröket akar elvenni. Az öt ügy a rezsicsökkentés megvédése, a migráció kérdése, a Magyarországon politika tevékenységet végző külföldi szervezetek átláthatóvá tétele, az adómegállapítás jogának Magyarországon tartása és a munkahelyteremtési eszközök megvédése. Ezért ebben az évben Brüsszelt meg kell állítani - hangoztatta Orbán.

A multik sem maradtak ki



Az adómegállapítás jogáról szólva kifejtette: ha a magyar adórendszer szerkezetének ügyében nem Budapesten, hanem Brüsszelben fognak dönteni, akkor "a multik jól fognak járni, de a magyarok nem". Ugyanígy lenne a rezsidíjak esetében, ha az energiaárakat nem a tagállamokban, hanem "valahol Brüsszel környékén" fogják meghatározni.

A kereskedelmi láncokat érintő tervekre rátérve Orbán Viktor jelezte, hogy még nem dőlt el, milyen lépések lesznek. Konzultációkat folytatnak - amelyek még hetekig eltarthatnak - a kereskedelmi szervezetek képviselőivel, de az biztos, hogy a jelenlegi szabályozás nem megfelelő - véli a kormányfő az MTI tudósítása szerint.