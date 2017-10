Orbán keresztény értékek mentén erősítené az együttműködést Kurz-cal

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke levélben gratulált Sebastian Kurznak az Osztrák Néppárt vasárnapi választási győzelméhez - közölte Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője hétfőn az MTI-vel.

2017. október 16.

"A tegnapi eredmény egyértelműen megmutatta, hogy a választópolgárok többsége Ausztriában is a biztonságot és stabilitást garantáló, értékelvű politika mellett teszi le a voksát. Bízom benne, hogy az eredményes kormányalakítást követően közeli szövetségesként és az Ön által is következetesen képviselt keresztény-konzervatív értékek mentén tudjuk erősíteni az országaink közötti együttműködést" - írta a Fidesz ausztriai testvérpártja elnökének Orbán Viktor, hozzátéve: sok sikert kíván a most kezdődő koalíciós tárgyalásokhoz.

