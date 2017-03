Orbán megszólalt - óriási füttykoncert kezdődött

Eközben a kordonon túl

Az Index tudósítói szerint a Magyar Nemzeti Múzeumnál rendezett díszünnepségen a színpadhoz közel, ahol Orbán Viktor is felszólalt, még a szimpatizánsok éljenző szavait lehetett hallani, amint a miniszterelnök közeledett a mikrofonhoz. Ettől a pillanattól fogva azonban óriási füttykoncert és dudálás is kezdődött a színpadtól távol, ahol emiatt a miniszterelnök szavait már egyáltalán nem is lehetett hallani. Az Index egyik tudósítója szerint a távolból olyan koncertélményt nyújtottak a tüntetők, mint a vuvuzelások a dél-afrikai focivébén. Annyira hangosak voltak, hogy a tudósítás szerint kizárt, hogy Orbán nem hallotta őket.