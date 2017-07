Orbán szerint épp most bizonyítunk a világnak

Az elmúlt egy év legjelentősebb eseménye a Visegrádi négyek (V4) megerősödése - mondta a miniszterelnök szombaton Tusnádfürdőn. Orbán szerint Budapest épp most bizonyítja be magának és a világnak, hogy nincs olyan rendezvény a foci vb-n kívül, amit ne tudna vendégül látni.

Dzindzisz Sztefan, 2017. július 22. szombat, 10:58

Varsó, Prága, Pozsony és Budapest egy hangon beszél, ami nagyon nagy dolog - fogalmazott Orbán Viktor.

A kormányfő több mint 10 pontban fogalmazta meg egy erős állam ismérveit, ezek között említette, hogy legyen gazdasági növekedés, és a stratégiai ágazatok nemzeti tulajdonban legyenek. Kifejtette, hogy egy erős ország esetében nem lehet beszélni demográfiai hanyatlásról, és a feltételek között említette a közbiztonságot, amely magába foglalja a határvédelmet és a terrorkísérletek elhárítását.

Fontosnak nevezte, a kulturális identitás megtartását, a jövő magyarságának egy közösségbe való szervezését - írja az MTI.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a modern állam feltétele az is, hogy képes legyen vendégül látni a világ nagy rendezvényeit, Budapest épp most bizonyítja be magának és a világnak, hogy nincs olyan rendezvény a foci vb-n kívül, amit ne tudna vendégül látni. (Működésbe hozzák Orbán választási csodafegyverét.)

Kép: MTI Fotó /Veres Nándor