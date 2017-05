Orbán találkozik Trumppal

A NATO-csúcs keretében találkozik Orbán Viktor Donald Trumppal Brüsszelben - jelentette be Lázár János.

Papp Zsolt, 2017. május 25. csütörtök, 14:06

Orbán Viktor a NATO-csúcstalálkozó keretében találkozik Donald Trumppal - mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ez az első találkozó a magyar miniszterelnök és az USA elnöke között - mégha ötven szemközt is esik meg -, dacára annak, hogy ez ügyben a magyar külügy komoly erőfeszítéseket tett, ám lepattantak a Fehér Házról. Az amerikai-magyar viszonyt viszont tovább rontotta a CEU-ügy.

A kormány megtárgyalta a manchesteri robbantást következményeit. Lázár János szerint soha nem volt ilyen rossz a biztonsági helyzet Európában. Új kihívás, hogy a terroristák olyan célpontot kerestek, ahol sok gyerek lehet az áldozat. Lázár szerint a "boldog békeidők" véget értek Európában.

Itt találkozik Orbán Trumppal

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön érkezett Brüsszelbe a NATO új, 1,1 milliárd euró költségvetéssel felépített székházának avatására, amelynek alkalmából egy háromórás NATO-csúcstalálkozót is tartanak. Trump beiktatása óta most először találkozik az észak-atlanti szövetség 28 tagállamának vezetőivel - köztük Orbán Viktorral. A csúcsvacsorán két, nem a nyilvánosságnak szánt dokumentumot is elfogadnak a 28 szövetséges ország vezetői. Diplomáciai források szerint mindkettő lényegében a NATO létjogosultságát és az európai szövetségesek pénzügyi kötelezettségvállalását korábban megkérdőjelező amerikai elnök megnyugtatását szolgálja. Cserébe a szövetségesek pedig arra számítanak, hogy Donald Trump hitet tesz majd a kollektív védelem elve mellett, amelynek értelmében, ha egy tagállamot agresszió ér, a többiek egy emberként a segítségére sietnek - írja a Bruxinfo.